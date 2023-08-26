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Зруйнований російською ракетою готель у Києві відновлено (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зруйнований російською ракетою готель у Києві відновлено (фото)
Відновлений після влучання ракети готель
фото: Гліб Вишлінський/Facebook

На відбудову споруди пішло вісім місяців

У столиці відновили готель Alfavito hotel Kyiv, який постраждав від ракетного обстрілу. Фото відбудованої через вісім місяців після атаки споруди з’явилося в мережі.  

Зруйнований російською ракетою готель у Києві відновлено (фото) фото 1

Ракета влучила в готель Alfavito hotel Kyiv, що поблизу станції метро «Палац Україна», 31 грудня 2022 року. Саме там проживали двоє журналістів японської медіакомпанії Asahi Shimbun. Одного і з них, Ватару Секіта, було поранено.

Тоді ж посольство Японії в Україні заявило про обурення масованим ракетним ударом РФ по Україні в переддень Нового року, внаслідок чого поранено японського журналіста. «Посольство Японії глибоко обурене повторним масованим нападом на цивільне населення та цивільні об'єкти в Україні в переддень Нового року, що призвело до загибелі та поранення мирних людей, зокрема японського журналіста», – йшлося у заяві.

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Теги: метро Україна готель

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