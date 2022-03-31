Оспівував «подвиги» російського льотчика. Український суд пожалів зрадника

Фігурант злочину висловив підтримку Путіна та армії Росії

Соснівський районний суд Черкас відправив під домашній арешт чоловіка який вихваляв російських окупантів. Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура.

Прокуратура просила суд застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За даними досудового розслідування, в одній із соціальних мереж місцевий мешканець розмістив у період російсько-української війни низку публікацій, які прославляють російських окупантів. Зокрема, звеличується подвиг російського льотчика, який бомбить військових ЗСУ та містяться слова підтримки Путіна та армії Росії.

Крім того, підозрюваний поширював цинічні матеріали, в яких зображено силуети двох військових, які ціляться один в одного. При цьому один прикриває собою дитячий візочок, під ним розміщено прапор РФ, а другий – ховається за дитячим візочком, під ним розміщено прапор України, з наступними текстом: «Вот в чем разница» та «Каждый выполняет задачи по-разному».

Прокуратура оголосила підозру за статтею «Публічні заклики до агресивної війни» (ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Черкаська обласна прокуратура готує апеляційну скарга про скасування вказаного судового рішення та обрання тримання під вартою фігуранту злочину, який належить до категорії злочинів проти миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку.

Як повідомляв «Главком», народні депутати України 30 березня зареєстрували проєкт закону про запровадження винагород за добровільно передану Збройним Силам України придатну для застосування бойову техніку держави-агресора. Україна висловила готовність платити ворогу достатньо великі суми коштів за передану військову техніку у справному стані. Зокрема, окупантам можуть заробити по $1 млн за переданий винищувач та корабель.