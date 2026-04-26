В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 10° до 12° тепла

Сьогодні, 26 квітня, в Україні місцями дощитиме, очікується гроза у деяких областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вдень 26 квітня у більшості південних, центральних, Харківській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с. В інших областях хмарно з проясненнями. На півдні країни стовпчики термометрів можуть підійматися до 19° градусів тепла, тоді як у західних та північних областях очікується близько 6°…11° градусів тепла.

Прогноз погоди на 26 квітня Укргідрометцентр

У неділю, 26 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. У столиці у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 10-12°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка та прохолодна атмосфера. Після холодного початку тижня з нічними заморозками у більшості регіонів очікуються суттєві температурні коливання. Опади будуть частими, місцями значними та подекуди супроводжуватимуться посиленням вітру, переважно у західних, північних та центральних областях.