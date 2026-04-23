Весняні морози вдарили по врожаю: які фрукти можуть подорожчати

glavcom.ua
Іванна Гончар
Українцям варто готуватися до суттєвого подорожчання сезонних фруктів уже цього літа

В Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін. За словами аналітика асоціації «Ягідництво України» Дениса Миронова, втрати врожаю абрикосів можуть становити від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50%.

«Очікується суттєве зниження врожайності у 2026 році через лютнево-квітневі холоди, які місцями можуть знищити понад половину квіткових бруньок», – зазначив експерт.

Найбільше постраждали центральні та південні регіони, де сади зацвітають найраніше і найбільш вразливі до заморозків.

Ціни можуть зрости до 80%

Експерти попереджають, що через дефіцит ціни на ці фрукти можуть зрости на 20-80%.

«За помірного дефіциту ціни зростуть на 20–30%, а в найгіршому сценарії – на 50-80%», – пояснив Миронов.

Україна частково покриватиме нестачу імпортом, зокрема з Туреччини, Греції, Іспанії та Молдови, однак цього може бути недостатньо.

Чому морози критичні

Фахівець наголошує, що абрикоси є найбільш вразливими до холодів.

«Зниження температури до -1...-3°C у фазі цвітіння здатне вбити маточку квітки», – пояснив він.

Крім того, прохолодна погода зупиняє активність бджіл, що призводить до поганого запилення навіть тих квітів, які вижили.

«Якщо холод тримається кілька діб поспіль, методи захисту стають безсилими, і врожай неминуче гине», – додав експерт.

Зауважимо, синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. У четвер, 23 квітня, вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

