До України повертається зима: синоптикиня попередила про сніг і нову хвилю холоднечі

За даними «Українського гідрометцентру», від 25 до 27 квітня атмосферні фронти принесуть Україні нові порції холодного повітря

У неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Як інформує «Главком», про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Південний схід України втримається від опадів і там ще побуде тепла погода.

У Києві 26 квітня дощ, можливо, з мокрим снігом ввечері, зниження температури повітря, сильний вітер.

Раніше синоптик повідомив, що вихідними – 25 та 26 квітня – в Україні очікується нестійка та вітряна погода під впливом циклонів та атмосферних фронтів.

За даними «Українського гідрометцентру», від 25 до 27 квітня атмосферні фронти принесуть Україні нові порції холодного повітря. Через це погода буде мінлива, а в більшості областей – заморозки.

У звʼязку з попередженням «Укргідрометцентр» оголосив ІІ рівень небезпеки, помаранчевий – його оголошують при зниженні температури повітря до 0-3° морозу.

Метеорологи застерігають, що заморозки можуть завдати шкоди раннім плодовим деревам. Це може призвести до втрати частини врожаю.

Нагадаємо, в Україні цього року прогнозують значні втрати врожаю абрикосів і персиків через аномальні весняні холоди, що може призвести до дефіциту та різкого зростання цін. Очікується, що втрати врожаю абрикосів можуть становити від 40% до 60%, а персиків – від 30% до 50%. Найбільше постраждали центральні та південні регіони, де сади зацвітають найраніше і найбільш вразливі до заморозків.