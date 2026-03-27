У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)

У місті Боярка на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території станції технічного обслуговування, яка виникла через загоряння сухої трави. Про це повідомляє Главком із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Повідомлення про пожежу на вул. Магістральній надійшло до Служби порятунку Фастівського району 27 березня об 11:00. Через загрозу значного поширення вогню до місця події направили чергові караули за підвищеним рангом виклику.

На місці рятувальники з’ясували, що спочатку загорівся трав’яний настил. Через вітер вогонь швидко перекинувся на дерев’яні палети, а згодом охопив і будівлю СТО.

«Пожежу ліквідовано о 14:20 на площі 680 кв. м. Причина пожежі встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.