У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
У Боярці сталася пожежа, спричинена загоранням трави
Через вітер вогонь з трави швидко перекинувся на дерев’яні палети, а згодом охопив і будівлю СТО

У місті Боярка на Київщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу на території станції технічного обслуговування, яка виникла через загоряння сухої трави. Про це повідомляє Главком із посиланням на Головне управління ДСНС України у Київській області.

Повідомлення про пожежу на вул. Магістральній надійшло до Служби порятунку Фастівського району 27 березня об 11:00. Через загрозу значного поширення вогню до місця події направили чергові караули за підвищеним рангом виклику.

На місці рятувальники з’ясували, що спочатку загорівся трав’яний настил. Через вітер вогонь швидко перекинувся на дерев’яні палети, а згодом охопив і будівлю СТО. 

Пожежу було ліквідовано о 14:20 на площі 680 кв. м
«Пожежу ліквідовано о 14:20 на площі 680 кв. м. Причина пожежі встановлюється», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, спалювання сухої рослинності є небезпечним для навколишнього середовища, здоров’я людей і тварин та карається законом. Під час горіння в повітря потрапляють важкі метали, діоксини, бензопірени, оксиди азоту та інші канцерогенні сполуки, які можуть спричиняти захворювання дихальної системи, алергічні реакції та погіршувати загальний стан здоров’я. Крім того, спалювання листя створює небезпеку для життя тварин, які мешкають у ґрунті або використовують опале листя як прихисток.

До слова, дим, в якому містяться різні токсини, – надзвичайно шкідливий як для довкілля, так і для здоров’я людей, провокуючи низку хвороб, які можуть турбувати довгі роки. У групі ризику діти, алергіки та люди з хронічними захворюваннями органів дихання.

Читайте також

Росія атакувала Дніпро безпілотниками
Росія атакувала Дніпро безпілотниками
28 лютого, 06:10
Наслідки падіння дрона біля будинка Філатова
У Дніпрі «Шахед» упав за 10 метрів від будинку мера Філатова
28 лютого, 15:47
Зловмисник намагався втекти, проте потерпілий спільно з диспетчером зупинили його та викликали поліцію
У Білій Церкві чоловік пограбував водія маршрутки
2 березня, 13:19
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 6 березня 2026 року
6 березня, 07:26
Займання вдалось локалізувати
Одещина: сталася пожежа на одному з найбільших промринків Європи (фото)
10 березня, 15:35
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
Київщина: графіки відключення світла 11 березня 2026 року
10 березня, 20:52
Командир 43-ї окремої артилерійської бригади ім. гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко
Командир, який на Київщині залучав підлеглих до ремонту квартири, вийшов під заставу
18 березня, 22:06
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
У Лондоні спалено автівки єврейської служби швидкої допомоги
23 березня, 22:52
Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні для надання медичної допомоги
ДТП у Немішаєвому: автівка збила дівчину на пішохідному переході
25 березня, 15:03

У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
У Боярці через загоряння сухостою спалахнула СТО (фото)
На полі під Бучею знайдено артснаряд часів Другої світової війни (фото)
На полі під Бучею знайдено артснаряд часів Другої світової війни (фото)
Шахрайство з грошима на закупівлю дронів: у Києві перед судом постане 54-річна жінка
Шахрайство з грошима на закупівлю дронів: у Києві перед судом постане 54-річна жінка
Кличко за рік збільшив свої доходи вп’ятеро: декларація
Кличко за рік збільшив свої доходи вп’ятеро: декларація
Продавав «інвалідність» через OLX за $9 тис.: у Києві затримано ділка з гранатою
Продавав «інвалідність» через OLX за $9 тис.: у Києві затримано ділка з гранатою
У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою
У Києві викрито пару, яка підозрюється у збуті дитячої порнографії з донькою

Удар по Кірішському НПЗ. Генштаб повідомив нові подробиці
Сьогодні, 14:41
Контратаки Сил оборони змусили росіян змінювати плани: ISW розкрив наступ окупантів
Сьогодні, 08:06
В Україні без опадів: погода на 27 березня
Сьогодні, 05:59
Швеція оприлюднила основний склад на матч проти збірної України
Вчора, 20:54
Збірна України оголосила стартовий склад на матч проти Швеції
Вчора, 20:22
Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Вчора, 14:17

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

