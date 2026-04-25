В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 13° до 15° тепла

Сьогодні, 25 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-7° тепла, в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту, на сході країни та Сумщині в повітрі заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

Прогноз погоди на 25 квітня Укргідрометцентр

У суботу, 25 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, у столиці у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини – I рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка та прохолодна атмосфера. Після холодного початку тижня з нічними заморозками у більшості регіонів очікуються суттєві температурні коливання. Опади будуть частими, місцями значними та подекуди супроводжуватимуться посиленням вітру, переважно у західних, північних та центральних областях.