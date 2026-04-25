Головна Новини
search button user button menu button

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
фото: glavcom.ua

У столиці температура коливатиметься від 13° до 15° тепла

Сьогодні, 25 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише у північних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-7° тепла, в Україні, крім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту, на сході країни та Сумщині в повітрі заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла.

Прогноз погоди на 25 квітня
Прогноз погоди на 25 квітня
Укргідрометцентр

У суботу, 25 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла, у столиці у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини – I рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка та прохолодна атмосфера. Після холодного початку тижня з нічними заморозками у більшості регіонів очікуються суттєві температурні коливання. Опади будуть частими, місцями значними та подекуди супроводжуватимуться посиленням вітру, переважно у західних, північних та центральних областях. 

Теги: Укргідрометцентр вітер погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморозки задаватимуть шкоди ранньоквітуючим плодовим деревам
Сильний вітер і заморозки: синоптики повідомили, коли негода накриє Україну
22 квiтня, 15:24
Сезонні прогнози не дають конкретних температур чи розподілу опадів
Літо буде аномально спекотним? Укргідрометцентр прокоментував прогнози
15 квiтня, 16:54
Прогноз погоди на 13 квітня
В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 13 квітня 2026
13 квiтня, 06:00
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
9 квiтня, 05:59
Прогноз погоди на 7 квітня
В Україні невеликі дощі: прогноз погоди на 7 квітня 2026
7 квiтня, 06:05
У Києві випав град
Перші весняні грози: Київ засипало градом (відео)
6 квiтня, 22:28
Заморозки очікуються на поверхні ґрунту
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
6 квiтня, 15:04
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях
Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у низці областей
2 квiтня, 07:38
Вербна неділя у 2026 році припадає на 5 квітня
Якою буде погода на Вербну неділю? Прогноз синоптикині
31 березня, 11:26

Новини

В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
Вчора, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
Вчора, 21:25
«Колос» здолав безумовного аутсайдера на старті туру Прем'єр-ліги
Вчора, 17:29
Окупанти влаштували для іноземців екскурсію у Маріупольському драмтеатрі (відео)
Вчора, 09:10
Втрати ворога станом на 23 квітня 2026 – Генштаб ЗСУ
23 квiтня, 06:53

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua