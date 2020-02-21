Падіння полиці в потягу Київ-Бердянськ. «Укрзалізниця» спихнула вину на іншого пасажира



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На жінку в поїзді впала верхня полиця разом із пасажиром

У компанії зазначають, що пасажир неналежним чином закріпив свою полицю і впав на жінку, що знаходилася знизу

В АТ «Укрзалізниця» заявляють, що жінку в поїзді сполученням Київ - Бердянськ, було травмовано через дії іншого пасажира.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби «Укрзалізниці».

«Пасажир, який подорожував 13 лютого 2020 року поїздом № 116 Київ - Бердянськ, неналежним чином закріпив свою полицю та впав на пасажирку, що знаходилася знизу. Усі полиці вагону поїзда були у справному стані. Перед посадкою пасажирів провідники розклали й закріпили полиці, у тому числі спеціальними ременями для додаткової фіксації. Місця, на яких стався інцидент, було одразу обстежено. Жодних пошкоджень полиці та кронштейнів, на яких вона тримається, не виявлено. За фактом інциденту складено відповідний акт і проведено фотофіксацію всіх елементів», - повідомили в компанії.

Як зазначається, для постраждалої викликали швидку на найближчу станцію — ім. Тараса Шевченка, однак на той момент вона відмовилася від госпіталізації.

«Акт про нещасний випадок був складений і виданий пасажирці у встановленому порядку. За фактом інциденту проводиться службове розслідування», - повідомили в компанії.

«Укрзалізниця» нагадує, що квиток на поїзд є страховим полісом, який підтверджує страхування пасажира. У разі настання страхового випадку пасажир має отримати від перевізника акт про нещасний випадок і звернутися до страхової компанії, що вказана у квитку.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» потрапила в новий скандал через те, що верхня полиця поїзда Київ-Бердянськ не витримала 80-кілограмового пасажира і впала на 60-річну жінку. Наталія Манько сильно постраждала.

Жінці діагностували перелом грудного відділу хребта, протрузію (початковий етап утворення гриж дисків у хребті) і різні гематоми.

Після цієї пригоди жінка не може ходити і сидіти. В даний момент вона лежить в лікарні і їй потрібна операція, на яку у Наталії немає коштів.



