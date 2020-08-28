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    Паломництво хасидів: мер Умані просить встановити КПП на в'їзді у місто

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    Хасиди намагаються потрапити в Умань&nbsp; - Паломництво хасидів: мер Умані просить встановити КПП на в'їзді у місто
    Хасиди намагаються потрапити в Умань 

    Голова міста просить також тестувати на Covid-19 хасидів, які вже прибули в Умань

    Мер Умані Олександр Цебрій просить владу дозволити облаштувати КПП для контролю в'їзду в місто і тестувати на COVID-19 хасидів, які вже прибули до Умані.

    Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

    Цебрій вважає правильним протестувати на Covid-19 тих хасидів, які вже прибули до Умані.

    «Але це повинна робити відповідна комісія: там повинні бути представники поліції, лікарі, працівники муніципалітету. Тільки вони мають право проводити відповідні перевірки. Я б не хотів, щоб люди, можливо, провокатори, брали це питання під свій контроль », - сказав мер міста.

    У ніч на 28 серпня група хасидів намагалися прорватися в Умань. 

    Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

    Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

    Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

    Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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    Крім того, він розкритикував протистояння попереднього вечора між групами місцевих жителів і паломниками.

    «Я зроблю все можливе і неможливе, щоб ситуація така не повторилася. Вона не додасть авторитету ні жителями Умані, ні гостям нашого міста », - зазначив Цебрій.

    Ізраїль пункт пропуску мер Умань єврейський Новий рік Україна Олександр Цебрій
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