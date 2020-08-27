У київському аеропорту прикордонники затримали близько 70 хасидів



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Паломники вимушені були спати на підлозі в аеропорту

Серед затриманих громадян Ізраїлю є жінки з немовлятами

Сьогодні, 27 серпня, вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю, яких допитували протягом кількох годин. Як повідомляє Міжнародний благодійний фонд ім. Рабі Нахмана, ізраїльтян затримали «без підстав та пояснень».

За даними фонду, така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

Серед затриманих є жінки з немовлятами.

Іноземці з 3 годин ночі змушені перебувати в аеропорту та спати на підлозі. Через те, що весь час вони знаходяться без їжі і води, одна дитина втратила свідомість.

Ізраїльські туристи, що намагаються в'їхати в Україну, є паломниками хасидами, які прямували до Умані на святкування іудейського нового року Рош-га-Шана.

Повідомляється, що іноземним громадянам заборонили комусь телефонувати та знімати на відео процес допиту.

Громадяни Ізраїлю шоковані і обурені таким прийомом з боку держави Україна, з якою діє безвізовий режим. Більшість з них планують подавати до суду та скаржитися до Європейського суду з прав людини.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

Нагадаємо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.