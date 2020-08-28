Нічний штурм Умані. Відео зіткнень місцевих з хасидами



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Поліція намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими

Декілька місцевих жителів не пропускали паломників хасидів в район паломництва на вул. Пушкіна.

У ніч на 28 серпня група хасидів намагалися прорватися в Умань. Відео нічного штурму і зіткнень з місцевими оприлюднив у Facebook депутат Уманської райради від партії «Свободи» Сергій Алєксєєв.

Як пояснили очевидці, декілька місцевих жителів не пропускали паломників хасидів в район паломництва на вул. Пушкіна.

Зазначається, що поліція намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими.

Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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