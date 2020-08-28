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    Суспільство

    Нічний штурм Умані. Відео зіткнень місцевих з хасидами

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    Поліція намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими - Нічний штурм Умані. Відео зіткнень місцевих з хасидами
    Поліція намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими

    Декілька місцевих жителів не пропускали паломників хасидів в район паломництва на вул. Пушкіна.

    У ніч на 28 серпня група хасидів намагалися прорватися в Умань. Відео нічного штурму і зіткнень з місцевими оприлюднив у Facebook депутат Уманської райради від партії «Свободи» Сергій Алєксєєв.

    Як пояснили очевидці, декілька місцевих жителів не пропускали паломників хасидів в район паломництва на вул. Пушкіна.

    Зазначається, що поліція намагалася не допустити зіткнень між хасидами і місцевими.

    Раніше повідомлялося, що 27 серпня вночі українські прикордонники в аеропорту Києва затримали близько 70 громадян Ізраїлю. Така ж ситуація з громадянами Ізраїлю і в аеропортах Запоріжжя й Одеси.

    Нагадаємо, 25 серпня під час проходження паспортного контролю в аеропорту «Бориспіль» 50 ізраїльтян, серед яких є жінки і діти, затримали і не впустили до України.

    Після скандалу паломників хасидів почали пропускати в Україну.

    Як відомо, Україна прийняла рішення обмежити паломництво хасидів до Умані на свято Рош-ха-Шана в поточному році через пандемію коронавірусу.

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