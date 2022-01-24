Гроші за бустер, екстрене засідання РНБО, «ні» фото з росіянами. 24 січня за хвилину

Кличко скликає правління Асоціації міст України, головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею

Зеленський провів засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський провів 24 січня засідання Ради нацбезпеки і оборони України. Очільник держави закликав громадян бути спокійними і «не кричати все пропало».

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що ситуація наразі «зрозуміла та контрольована», а приводів для паніки немає. Він додав, що ситуація з Росією складна ще з 2014 року, а не лише в останні тижні. Данілов також запевнив, що Збройні сили готові дати відсіч у разі необхідності.

Зеленський заявив, в рамках програми «єПідтримка» буде виплачуватись додатково по 500 грн тим громадянам, які отримають «бустерну» дозу вакцини. Крім того, уряд дозволить пенсіонерам витрачати отримані в рамках програми кошти на оплату комунальних послуг.

Росія вивела у Балтійське море 20 бойових кораблів

Російська Федерація проводить чергові морські навчання. 20 кораблів і суден Балтійського флоту РФ вийшли в призначені райони моря для відпрацювання завдань бойової підготовки. У рамках навчання в складі тактичних груп будуть діяти тральщики і малі протичовнові кораблі, маленькі ракетні кораблі та ракетні катера.

Кличко скликає правління Асоціації міст України

Мер Києва Віталій Кличко, який також є головою Асоціації міст України, скликає засідання правління для розроблення спільних планів дій у протистоянні російській агресії.

«Я ініціював зібрати засідання правління Асоціації міст України, на якому обговоримо заходи з організації територіальної оборони кожної області, кожного міста та містечка. Це засідання відбудеться 28 січня в Києві» – повідомив Кличко.

Головою ПАРЄ став політик, який ініціював повернення Росії в Асамблею

Новим президентом Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) обрано представника від Нідерландів Тіні Кокса, відомого проросійською позицією. За Кокса проголосували 164 депутати асамблеї. Його єдина суперниця на цих виборах – голова української делегації у ПАРЄ, народна депутатка Верховної Ради від партії «Слуга народу» Марія Мезенцева отримала 80 голосів. Пізніше стало відомо, що Україна оскаржила повноваження російської делегації у ПАРЄ.

Єврокомісія екстрено надасть Україні 1,2 млрд євро допомоги

Європейська комісія запропонувала надати Україні 1,2 млрд євро екстреної макрофінансової допомоги. Про це йдеться у заяві президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Зазначається, що після ухвалення рішення буде швидко виплачений перший транш в розмірі 600 млн євро.

Ціна на газ в Європі різко підскочила на 20%

Вартість газу на торгах в Європі підскочила з початку торгового дня майже на 20%. Про це свідчать дані лондонської біржі ICE. Вартість газових ф'ючерсів на хабі TTF в Нідерландах зараз становить $1102 за тисячу кубометрів, або €94,3 за МВт-год. Таке зростання ціна на пальне демонструє вперше з 27 грудня минулого року.

Українським олімпійцям видали інструкцію: жодних фото з росіянами

Напередодні зимової Олімпіади українські спортсмени отримали рекомендації, як реагувати на провокації з боку росіян, які лізтимуть робити спільні фото. Про це «Суспільному» розповів міністр молоді і спорту Вадим Гутцайт. У Москві вже відреагували на цю ркомендацію.

Раніше «Главкому» стало відомо, що олімпійцям рекомендовано давати коментарі українською мовою. Через це в деяких впливових росіян сталася істерика і вони наввипередки змагалися, хто більше бруду виллє на українських чиновників.

ЄС зробив заяву щодо евакуації родин дипломатів з України

Європейський Союз не планує організовувати евакуацію своїх дипломатів з України або їх родин через загрозу наступу з боку Росії. Таку відповідь сьогодні перед початком засідання ради міністрів закордонних справ у Брюсселі дав журналістам високий представник ЄС Жозеп Боррель.

У фінал нацвідбору на «Євробачення-2022» потрапили вісім співаків

Організатори українського відбору на «Євробачення-2022» оголосили перелік із восьми фіналістів національного відбору.

До переліку потрапили такі виконавці: