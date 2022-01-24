Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну

МЗС Норвегії попереджає, що ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни

Міністерство закордонних справ Норвегії рекомендує громадянам країни відмовитись від будь-яких поїздок в Україну, крім абсолютно необхідних. Про це повідомляється на офіційному сайті норвезького зовнішньополітичного відомства.

«Через напружену та непередбачувану ситуацію в Україні МЗС змінює рекомендації щодо подорожей. Запроваджується рекомендація, що стосується всієї країни. Не рекомендуються всі поїздки, які не є необхідними. Якщо ви вирішите поїхати в Україну зараз, ми рекомендуємо вам ретельно оцінити власну безпеку та зв’язатися зі своєю страховою компанією, щоб переконатися, що у вас є дійсна туристична страховка», – йдеться у заяві МЗС Норвегії.

МЗС Норвегії попереджає, що ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни.

«Завантажте програму Travel Ready і зареєструйте свою поїздку, щоб норвезька влада могла зв’язатися з вами з важливими повідомленнями. Якщо ви вже перебуваєте в Україні, ми також закликаємо вас уважно стежити за подіями. Зробіть ретельну оцінку власної безпеки, включаючи огляд можливостей відправлення, якщо це необхідно», – радять у міністерстві.

Зазначається, що з 2014 року в країні діє рекомендація відомства для громадян не відвідувати Донецьку та Луганську області, а також окупований Крим.

Вже відомо, що низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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