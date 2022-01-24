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    Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну

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    МЗС Норвегії рекомендує своїм громадянам відмовитись від поїздок в Україну - Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну
    МЗС Норвегії рекомендує своїм громадянам відмовитись від поїздок в Україну
    фото: (cc0)wikimapia.org

    МЗС Норвегії попереджає, що ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни

    Міністерство закордонних справ Норвегії рекомендує громадянам країни відмовитись від будь-яких поїздок в Україну, крім абсолютно необхідних. Про це повідомляється на офіційному сайті норвезького зовнішньополітичного відомства.

    «Через напружену та непередбачувану ситуацію в Україні МЗС змінює рекомендації щодо подорожей. Запроваджується рекомендація, що стосується всієї країни. Не рекомендуються всі поїздки, які не є необхідними. Якщо ви вирішите поїхати в Україну зараз, ми рекомендуємо вам ретельно оцінити власну безпеку та зв’язатися зі своєю страховою компанією, щоб переконатися, що у вас є дійсна туристична страховка», – йдеться у заяві МЗС Норвегії.

    МЗС Норвегії попереджає, що ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни.

    «Завантажте програму Travel Ready і зареєструйте свою поїздку, щоб норвезька влада могла зв’язатися з вами з важливими повідомленнями. Якщо ви вже перебуваєте в Україні, ми також закликаємо вас уважно стежити за подіями. Зробіть ретельну оцінку власної безпеки, включаючи огляд можливостей відправлення, якщо це необхідно», – радять у міністерстві.

    Зазначається, що з 2014 року в країні діє рекомендація відомства для громадян не відвідувати Донецьку та Луганську області, а також окупований Крим.

    Вже відомо, що низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії та евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

    Вдень 24 січня стало відомо, що Австралія евакуює з України дипломатів та радить решті своїх громадян виїжджати.

    Раніше повідомлялося, що Британія почала евакуацію дипломатів з України.

    Також раніше з’явилася інформація про рішення Державного Департаменту США розпочати вивезення з України родин американських дипломатів.

    МЗС України вважає передчасним рішення США вивозити родини дипломатів. Рішення Держдепу не означає від’їзд усіх співробітників посольства – дипустанова продовжує роботу, а співробітники можуть виїхати, якщо виявлять бажання.

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    Теги: МЗС ЄС Крим Норвегія Україна
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    Норвегія закликала громадян відмовитись від поїздок в Україну