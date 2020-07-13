Пандемія коронавірусу: ВООЗ зафіксувала черговий антирекорд



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Найбільша кількість випадків Covid-19 зафіксована в США – 3 163 581 хворий

У неділю в світі зареєстрували понад 230 тисяч хворих на Covid-19

За минулу добу, 12 липня, в світі зафіксували 230 370 нових випадків коронавірусу Covid-19, це новий антирекорд.

Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

Попередній антирекорд був встановлений 10 липня – 228 186 випадків захворювання.

Найбільша кількість випадків Covid-19 зафіксована в США – 3 163 581 хворий. У п'ятірку найбільш інфікованих країн входять Бразилія, Індія, Росія і Перу.

За даними ВООЗ, наразі в світі коронавірусом заразилися 12 552 765 людей, зафіксовано 561 617 летальних випадків.

Тим часом добова кількість летальних випадків в світі залишається відносно стабільною і становить близько п'яти тисяч померлих.

Нагадаємо, напередодні у США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

Коронавірус в Україні

Всього 53521

Одужали 26118

Хворіють 26020

Померли 1383

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Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.