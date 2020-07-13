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    Пандемія коронавірусу: ВООЗ зафіксувала черговий антирекорд

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    Найбільша кількість випадків Covid-19 зафіксована в США &ndash; 3 163 581 хворий - Пандемія коронавірусу: ВООЗ зафіксувала черговий антирекорд
    Найбільша кількість випадків Covid-19 зафіксована в США – 3 163 581 хворий

    У неділю в світі зареєстрували понад 230 тисяч хворих на Covid-19

    За минулу добу, 12 липня, в світі зафіксували 230 370 нових випадків коронавірусу Covid-19, це новий антирекорд.

    Про це повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я.

    Попередній антирекорд був встановлений 10 липня – 228 186 випадків захворювання.

    Найбільша кількість випадків Covid-19 зафіксована в США – 3 163 581 хворий. У п'ятірку найбільш інфікованих країн входять Бразилія, Індія, Росія і Перу.

    За даними ВООЗ, наразі в світі коронавірусом заразилися 12 552 765 людей, зафіксовано 561 617 летальних випадків.

    Тим часом добова кількість летальних випадків в світі залишається відносно стабільною і становить близько п'яти тисяч померлих.

    Нагадаємо, напередодні у США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.

    Росія здоров'я США Індія Бразилія епідемія Перу ВООЗ коронавірус
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