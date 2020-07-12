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    У світі

    В Італії зросла кількість нових хворих на коронавірус за добу

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    Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксували 234 нових випадки захворювання на Covid-19 - В Італії зросла кількість нових хворих на коронавірус за добу
    Протягом останніх 24 годин в Італії зафіксували 234 нових випадки захворювання на Covid-19

    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла до 243 061

    В Італії протягом останньої доби зареєстрували 234 нові випадки хвороби Covid-19, це збільшення у порівнянні з минулою добою. Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії вже перевищила 243 тисячі.

    Про це повідомляє ANSA.

    «Протягом останніх 24 годин зафіксували 234 нових випадки захворювання на Covid-19, у порівнянні з 188 вчора. Летальних випадків – дев’ять, проти семи вчора», - йдеться у повідомленні.

    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Італії зросла до 243 061. Кількість летальних випадків внаслідок пандемії коронавірусу в Італії зросла до 34954. Одужали від коронавірусної хвороби 194 928 осіб

    У світі з початку пандемії Covid-19 виявили у 12 мільйонів 847 тисяч 293 осіб, з них 7 мільйонів 483 тисячі 287 пацієнтів одужали, а 567 734 — померли від ускладнень.

    Нагадаємо, у США виявили «рекордну» кількість нових випадків коронавірусу протягом доби – 66 528.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      53521
    • Одужали
      26118
    • Хворіють
      26020
    • Померли
      1383

    Як повідомлялося, станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 678 нових випадки коронавірусу, це на 122 випадки менше, ніж 11 липня (800). Загалом в Україні інфікувалися 53,5 тис. осіб.

    здоров'я медицина Італія коронавірус
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