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    Уряд Нідерландів заборонив авіасполучення з Індією

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    Уряд Нідерландів заборонив авіасполучення з Індією - Уряд Нідерландів заборонив авіасполучення з Індією
    Уряд Нідерландів заборонив авіасполучення з Індією
    Фото: ЕРА

    Заборона діятиме до 1 травня, але, як повідомляється, вона може бути знята раніше, якщо дозволить епідситуація

    Уряд Нідерландів ухвалив рішення ввести заборону на всі пасажирські авіарейси з Індії в зв'язку з швидким поширенням коронавірусу в цій країні. Про це йдеться в поширеному в неділю пресрелізі голландської влади.

    «За рішенням кабінету міністрів заборона вступає в силу 26 квітня в 18:00, – наголошується в документі. – Рішення не поширюється на медичний персонал та вантажні рейси».

    Заборона діятиме до 1 травня, але, як повідомляється, вона може бути знята раніше, якщо дозволить епідситуація.

    Нідерланди закрили пасажирське авіасполучення також із ПАР та низкою країн Центральної і Південної Америки, включаючи Аргентину, Бразилію, Чилі, Венесуелу та інші.

    Раніше глава британського уряду Борис Джонсон пообіцяв надати Індії підтримку в зв’язку зі зростаючими темпами поширення вірусу на території країни і нестачею ресурсів для боротьби з хворобою. З першою партією британської допомоги індійська влада отримає 495 кисневих концентраторів, а також 120 апаратів неінвазивної штучної вентиляції легенів.

    Четверту добу поспіль Індія реєструє понад 300 тис. випадків зараження коронавірусною інфекцією і понад 2 тис. летальних випадків. У країні з 15 квітня щодня виявляється більше 200 тис. випадків інфікування. За оцінками ряду фахівців, при збереженні таких темпів добовий приріст кількості хворих вже в травні може досягти 500 тисяч.

    Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді в суботу провів екстрене засідання уряду на тлі інформації про те, що медичні установи країни відчувають гостру нестачу кисню, ліків, а також вільних ліжок. Кабмін скасував мито на ввезення вакцин, ряду лікарських препаратів, медичного кисню та супутнього медобладнання на три місяці, щоб збільшити їх доступність.

    Теги: Кабмін Нідерланди Індія Чилі коронавірус
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