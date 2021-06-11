Прем'єр Британії: країни G7 пожертвують світу мільярд доз Covid-вакцини

Британія, за словами Бориса Джонсона, виділить кошти на закупівлю 100 мільйонів доз вакцини від коронавірусу

Глава уряду Британії закликав країни Великої сімки поділиться вакциною з іншими державами

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країни Великої сімки виділять кошти на мільярд доз вакцини від коронавірусу для розподілу через механізм Covax по всьому світу.

Про це повідомляє Associated Press.

Джонсон зазначив, що 500 мільйонів доз вакцини закуплять США. Британія, за його словами, виділить кошти ще на 100 мільйонів.

Глава уряду Британії закликав інші країни Великої сімки також поділиться вакциною. Відзначається, що про 30 мільйонів доз для розподілу через механізм Covax повідомляла також Франція.

Напередодні Байден заявив, що США закуплять і передадуть майже сотні країн пів мільярда доз Pfizer. 3 червня в Білому домі повідомили, що США виділять 80 млн доз вакцини від коронавірусу іншим країнам. Серед них є і Україна.

7 червня президент України висловив подяку Джо Байдену за рішення Сполучених Штатів надати Україні 900 тис. доз вакцини проти Covid-19.

Нагадаємо, що 9 червня в Україну прибула нова партія препарату Pfizer-BioNTech. Йдеться про 66 690 доз вакцини Comirnaty.

У четвер стало відомо, кого щеплять вакциною Pfizer із нової партії. Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах Covax – глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти Covid-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

Зараз в країні достатньо вакцин, щоб забезпечити щеплення проти Covid-19 усіх пріоритетних груп згідно з Дорожньою картою вакцинації.