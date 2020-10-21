Папа Римський висловився на підтримку легалізації одностатевих союзів



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Франциск підтримував легальне визнання одностатевих союзів як альтернативу гей-шлюбів ще у часи свого архієпископства у Буенос-Айресі

Гомосексуали мають право на сім’ю, вони діти Божі, - Франциск

Папа Римський Франциск виступив на підтримку легалізації одностатевих союзів. Відповідну заяву він зробив в документальному фільмі «Франческо», прем’єра якого відбулася 21 жовтня на кінофестивалі у Римі. Про це повідомляють американський телеканал ABC та видання The New York Times.

«Гомосексуали мають право на сім’ю. Вони діти Божі. Нам потрібні закони про громадянські союзи, щоб таким чином захистити їхні права», — заявив Франциск.

Додамо, у вересні 2020 року в одному з інтерв’ю Франциск заявив, що задоволення від гарної їжі і сексу «виходить безпосередньо від Бога». Він висловив думку, що засудження будь-яких задоволень з боку церкви було неправильним розумінням християнської моралі.

Франциск підтримував легальне визнання одностатевих союзів як альтернативу гей-шлюбів ще у часи свого архієпископства у Буенос-Айресі, але з моменту обрання папою в 2013 році до сих пір він не робив однозначних публічних заяв на цю тему.

Нагадаємо, Папа Римський закликав негайно розпочати боротьбу з кліматичною кризою.

Також Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі.

Як повідомлялося 20 жовтня, у Ватикані Папа Римський вперше був у масці під час публічного заходу.