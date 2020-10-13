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    Авто

    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі

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    Авто має потужність 152 к.с. і живиться водневими паливними елементами, енергією отриманої в результаті електрохімічної реакції - Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі
    Авто має потужність 152 к.с. і живиться водневими паливними елементами, енергією отриманої в результаті електрохімічної реакції

    Машина була передана Франциску в якості подарунка від концерну Toyota і католицьких єпископів Японії

    Папі Римському Франциску подарували новий автомобіль – Toyota Mirai, що попередньо тюнінгували відповідно до вимог автопарку «папамобілів».

    Машина була передана Франциску в якості подарунка від концерну Toyota і католицьких єпископів Японії. Церемонія вручення відбулася в резиденції понтифіка у Ватикані.

    Автомобіль під час переробки позбувся частини даху, замість нього встановили ковпак з куленепробивним склом, у центрі якого знаходиться крісло з поручнями, щоб Папа міг триматися, вітаючи людей в той час, коли машина рухається.

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    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі
    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі
    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі
    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі
    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі
    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі
    Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі

    На фотографіях також видно вбудовані в кузов автомобіля розкладні сходи.

    У технічному оснащенні змін немає: машину приводить в рух вихлоп силової установки, заснованої на електромоторі.

    Авто має потужність 152 к.с. і живиться водневими паливними елементами, енергією отриманої в результаті електрохімічної реакції.

    У цілому ж автопарк Папи Римського не відрізняється розкішшю, до нього входять кросовер Dacia Duster, пікап Nissan NP300 Hardbody, а також універсал Škoda Rapid.

     Дорогі автомобілі, які часто отримує в подарунок Папа Римський, продаються з аукціону, а гроші йдуть на благодійні потреби. Також Папа засмучується щоразу, дізнавшись, що хтось із священиків їздить на розкішних транспортних засобах.

    Японія Папа Римський автопарк автомобіль
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