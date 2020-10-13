Папа Римський отримав у подарунок японський «папамобіль» на водневому паливі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авто має потужність 152 к.с. і живиться водневими паливними елементами, енергією отриманої в результаті електрохімічної реакції

Машина була передана Франциску в якості подарунка від концерну Toyota і католицьких єпископів Японії

Папі Римському Франциску подарували новий автомобіль – Toyota Mirai, що попередньо тюнінгували відповідно до вимог автопарку «папамобілів».

Машина була передана Франциску в якості подарунка від концерну Toyota і католицьких єпископів Японії. Церемонія вручення відбулася в резиденції понтифіка у Ватикані.

Автомобіль під час переробки позбувся частини даху, замість нього встановили ковпак з куленепробивним склом, у центрі якого знаходиться крісло з поручнями, щоб Папа міг триматися, вітаючи людей в той час, коли машина рухається.

На фотографіях також видно вбудовані в кузов автомобіля розкладні сходи.

У технічному оснащенні змін немає: машину приводить в рух вихлоп силової установки, заснованої на електромоторі.

Авто має потужність 152 к.с. і живиться водневими паливними елементами, енергією отриманої в результаті електрохімічної реакції.

У цілому ж автопарк Папи Римського не відрізняється розкішшю, до нього входять кросовер Dacia Duster, пікап Nissan NP300 Hardbody, а також універсал Škoda Rapid.

Дорогі автомобілі, які часто отримує в подарунок Папа Римський, продаються з аукціону, а гроші йдуть на благодійні потреби. Також Папа засмучується щоразу, дізнавшись, що хтось із священиків їздить на розкішних транспортних засобах.