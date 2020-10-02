Помпео пояснив, чому Папа Римський відмовився з ним зустрічатися



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Цього тижня Папа Римський відмовив Майку Помпео в аудієнції

Держсекретар каже, що сприйняв відмову спокійно

Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив, що Папа Римський Франциск відмовив йому в аудієнції через зайнятість та запевнив, що зможе зустрітися з понтифіком під час свого наступного візитом до Ватикану.

Про це повідомляє Fox News.

Помпео також додав, що сприйняв відмову спокійно.

«Ви знаєте, він зайнята людина. Ми занадто пізно стали домовлятися про зустріч. Він не завжди зустрічається з міністрами закордонних справ. Мені чітко дали зрозуміти, що під час наступного мого візиту ми побачимося», – заявив Помпео.

Водночас держсекретар зазначив, що у Ватикані у нього були дуже конструктивні переговори з держсекретарем Ватикану і деякими іншими високопоставленими прелатами.

Нагадаємо, у середу Папа Римський Франциск відмовив у аудієнції для держсекретарю США Майку Помпео. У Ватикані вважають, що влада Штатів хоче втягнути католицьку церкву у виборчу кампанію.