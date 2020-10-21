У Ватикані Папа Римський вперше був у масці під час публічного заходу



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Папа Римський вперше одягнув маску на публічному заході

Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення

Папа Римський Франциск вперше одягнув маску на публічному заході.

Про це повідомляє Reuters.

Папа Римський був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоели. Раніше він носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан.

Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення. Так само вчинили й інші лідери, в тому числі з патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн.

Нагадаємо, нещодавно в резиденції папи Римського - Будинку Святої Марти - зареєстрували один випадок зараження коронавірусом.

Всього коронавірусом у Ватикані заражені близько 10 осіб. Три вже одужали.