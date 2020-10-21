У Ватикані Папа Римський вперше був у масці під час публічного заходу
Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення
Папа Римський Франциск вперше одягнув маску на публічному заході.
Про це повідомляє Reuters.
Папа Римський був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоели. Раніше він носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан.
Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення. Так само вчинили й інші лідери, в тому числі з патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн.
Нагадаємо, нещодавно в резиденції папи Римського - Будинку Святої Марти - зареєстрували один випадок зараження коронавірусом.
Всього коронавірусом у Ватикані заражені близько 10 осіб. Три вже одужали.