  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    У Ватикані Папа Римський вперше був у масці під час публічного заходу

    • Розсилка
    Папа Римський вперше одягнув маску на публічному заході - У Ватикані Папа Римський вперше був у масці під час публічного заходу
    Папа Римський вперше одягнув маску на публічному заході

    Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення

    Папа Римський Франциск вперше одягнув маску на публічному заході.

    Про це повідомляє Reuters.

    Папа Римський був у білій масці під час служби в римській базиліці Санта-Марія-ін-Аракоели. Раніше він носив маски тільки в автомобілі, який возив його на щотижневі аудієнції у Ватикан.

    Понтифік зняв маску тільки читаючи своє звернення. Так само вчинили й інші лідери, в тому числі з патріарх Варфоломій, духовний лідер православних християн.

    Нагадаємо, нещодавно в резиденції папи Римського - Будинку Святої Марти - зареєстрували один випадок зараження коронавірусом.

    Всього коронавірусом у Ватикані заражені близько 10 осіб. Три вже одужали.

    Папа Римський Ватикан час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies