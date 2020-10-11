Папа Римський закликав негайно розпочати боротьбу з кліматичною кризою



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Папа Римський Франциск закликав почати негайно розв'язувати проблеми, пов’язані з кліматичною кризою

Папа Франциск наголосив на необхідності терміново змінити нинішній спосіб життя «на всіх рівнях»

Папа Римський Франциск закликав почати негайно вирішувати проблеми, пов’язані з кліматичною кризою. Про це йдеться в його відозверненні у рамках кампанії «Зворотній відлік», повідомляє DW.

За словами Папи Римського, існують три напрямки діяльності, які допоможуть уникнути кліматичної катастрофи:

виховання в людях усвідомлення невіддільності проблем навколишнього середовища від людських потреб;

забезпечення доступу до продовольства і питної води;

поступове і невідкладне заміщення викопного палива чистими джерелами енергії.

Так, Папа Франциск наголосив, що можна «ігнорувати тягарі незаможних і катувати» планету, а можна змінювати нинішній спосіб життя «на всіх рівнях», На його переконання, людство повинно докласти максимум зусиль, щоб створити в найближчому десятилітті світ, «в якому ми зможемо приділяти увагу всім потребам сьогоднішніх поколінь без обмеження можливостей майбутніх поколінь».

Зауважимо, кампанію «Зворотній відлік» 10 жовтня запустив приватний некомерційний фонд США TED. Вона присвячена проблемі зниження викидів парникових газів. Зазначається, що ініціативу підтримали понад півсотні відомих осіб, серед яких генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і онук британської королеви принц Вільям.

Нагадаємо, 1 жовтня Ватикан відхилив прохання держсекретаря США Майка Помпео про аудієнцію у Папи Римського Франциска, і звинуватив його в спробі втягнути католицьку церкву в президентські вибори в США через засудження її відносин з Китаєм.

Як повідомлялося, Папа Римський закликав Азербайджан та Вірменію вирішити конфлікт без застосування сили.

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