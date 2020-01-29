Що показало анонімне голосування в ПАРЄ за антисеміта Толстого

Леонід Ємець Народний депутат 7 і 8 скликань

Леонід Ємець

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ці декілька місяців, коли не було сформовано українську делегацію, нанесли серйозний удар по українських позиціях

Про ПАРЄ. Все погано. Керівника російської делегації, антисеміта Толстого обрали віцепрезидентом. Зі скандалами, криками, але обрали. І це дуже нехороший знак. Поясню чому.

Обирали його через анонімне голосування. Така процедура коли хтось проти відкритого голосування. Чому були проти відкритого? Бо так простіше «збивати» подонків від призначення. Як проголосує делегат ніхто не знає. Навіть керівник делегації. І багатьох делегатів можна переконати аргументами, не голосувати, всупереч офіційній позиції країни яку він представляє. Якщо звичайно попрацювати з ними і пояснити що це подонок, антисеміт і його підтримка аморальна і лише шкодитиме Раді Європи.

Так ми зробили пів року тому, коли ще були делегатами ПАРЄ з іншим кандидатом від Росії, гаспадіном Слуцьким. Пролетів як фанера над Парижем, як вони всі не тужились.

Але цього разу все не так. Анонімне голосування показало що у Росіян реальна, а не офіційна більшість в ПАРЄ. Це означає що всі інші рішення теж будуть на користь Росії і ніхто їх сьогодні повноважень не позбавить.

Очевидно ці декілька місяців коли не було сформовано українську делегацію нанесли серйозний, дуже сейозний, удар по українських позиціях.

Чи вдасться ситуацію виправити? Залежить від наших делегатів, але ще і від Президента і МЗС.

Ми свого часу показали що можна перемагати Росію всупереч офіційній її підтримці країнами Європи.

Але це була постійна і зосереджена робота.

Удачі тут замало.

Джерело: Блог Леоніда Ємця

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»