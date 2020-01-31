ПАРЄ закликала Росію повернути Крим Україні



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ПАРЄ зажадала від Росії повернути Крим Україні

ПАРЄ назвала РФ агресором та визнала стороною Мінських домовленостей

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію щодо моніторингу виконання деякими країнами-членів організації своїх зобов'язань. У документі містяться положення з вимогою до Росії виконувати Мінські угоди, а також повернути Крим Україні.

Текст резолюції опублікований на сайті ПАРЄ.

За ухвалення резолюції виступили 49 депутатів, 17 проголосували проти, ще троє утрималися.

У документі відзначаються негативні тенденції щодо демократії, верховенства закону і прав людини в Росії.

Також ПАРЄ зажадала від Москви покласти край її військовому втручанню і підтримки незаконно збройних формувань на сході України.

«Російська Федерація повинна повністю виконати Мінські домовленості, стороною якої є РФ, припинити військове втручання, а також підтримку нелегальних збройних формувань у східній Україні», - йдеться у документі.

Українська делегація домоглася внесення правки до резолюції про те, що РФ є стороною Мінських домовленостей. Українську пропозицію було підтримано переважною більшістю.

Резолюція ПАРЄ також містить вимогу до РФ співпрацювати зі спільною слідчою групою та нідерландською прокуратурою у справі про збиття рейсу MH17 на Донбасі.

Раніше ПАРЄ відхилила більшість поправок до резолюції по Росії.