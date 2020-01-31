ПАРЄ закликала Росію повернути Крим Україні
ПАРЄ назвала РФ агресором та визнала стороною Мінських домовленостей
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла резолюцію щодо моніторингу виконання деякими країнами-членів організації своїх зобов'язань. У документі містяться положення з вимогою до Росії виконувати Мінські угоди, а також повернути Крим Україні.
Текст резолюції опублікований на сайті ПАРЄ.
За ухвалення резолюції виступили 49 депутатів, 17 проголосували проти, ще троє утрималися.
У документі відзначаються негативні тенденції щодо демократії, верховенства закону і прав людини в Росії.
Також ПАРЄ зажадала від Москви покласти край її військовому втручанню і підтримки незаконно збройних формувань на сході України.
«Російська Федерація повинна повністю виконати Мінські домовленості, стороною якої є РФ, припинити військове втручання, а також підтримку нелегальних збройних формувань у східній Україні», - йдеться у документі.
Українська делегація домоглася внесення правки до резолюції про те, що РФ є стороною Мінських домовленостей. Українську пропозицію було підтримано переважною більшістю.
Резолюція ПАРЄ також містить вимогу до РФ співпрацювати зі спільною слідчою групою та нідерландською прокуратурою у справі про збиття рейсу MH17 на Донбасі.
Раніше ПАРЄ відхилила більшість поправок до резолюції по Росії.
28 січня депутати Парламентської асамблеї Ради Європи обрали у вівторок віцепрезидентом асамблеї керівника російської делегації, заступника голови Держдуми Петра Толстого.
Напередодні Україна оскаржила обрання росіянина Толстого віцепрезидентом ПАРЄ.
Також 27 січня нардепа Мережка було обрано віцепрезидентом ПАРЄ
Як повідомлялось, Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента. Ним став бельгійський сенатор Хендрік Дамс, який змінив на цьому посту швейцарку Ліліан Морі Паск’є.
Нагадаємо, 27 січня у Страсбурзі розпочалася зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, у яку повернулася українська делегація після осінньої паузи. Тоді було прийнято рішення призупинити участь у засіданнях ПАРЄ, оскільки Асамблея повернула повноваження російській делегації. Зимова сесія ПАРЄ триватиме до 31 січня.
Верховна Рада України схвалила повернення делегації до роботи в ПАРЄ 16 січня. У постанові вказується, що метою українських представників у ПАРЄ є недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення російських наративів про ситуацію в Україні.