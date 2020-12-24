Парламент Британії попри різдвяні канікули збереться через Brexit

Депутати Палати громад і Палати лордів зберуться на позачергове засідання для ратифікації торгової угоди між ЄС і Британією

Позачергове засідання парламенту Великої Британії відбудеться 30 грудня

Британський парламент, який перебуває на різдвяних канікулах, збереться на екстрене засідання 30 грудня.

Про це повідомляє Sky News.

Депутати Палати громад і Палати лордів зберуться на позачергове засідання для ратифікації торгової угоди між ЄС і Британією.

При цьому Європарламент цього року за угоду не голосуватиме.

Як відомо, Євросоюз та Велика Британія змогли погодити нову угоду про майбутні відносини після Brexit.

Головна домовленість Лондона та Брюсселя полягає в тому, що сторони зберегли вільну безмитну торгівлю. Подробиці угоди невідомі, бо текст документу не був оприлюднений.

До слова, глава шотландського уряду Нікола Стерджен відреагувала на підписання торгової угоди між ЄС та Британією вимогою надати незалежність Шотландії.

Британія вийшла з ЄС наприкінці січня 2020 року, але до 31 грудня має жити відповідно до торгових правил Євросоюзу. Попередні перемовини щодо нової угоди заходили в глухий кут.

17 жовтня прем’єр Джонсон заявив, що Лондон готовий вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю. Але вже 7 грудня ЄС і Велика Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit.