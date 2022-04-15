Парламент може скасувати обмеження на подарунки для депутатів

Законопроєкт схвалив профільний комітет Верховної Ради

Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції рекомендує парламенту схвалити за основу законопроєкт №7280 про внесення змін до Закону Україні «Про запобігання корупції». Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

Мова про скасування обмеження на розмір подарунків за умови, якщо вони будуть використані на потреби Збройних сил чи гуманітарну допомогу постраждалим від агресії РФ проти України.

Законопроєктом пропонується доповнити положення закону «Про запобігання корупції» новим пунктом 23 такого змісту: обмеження щодо вартості подарунків, встановлені частиною другою статті 23 цього Закону для топ-посадовців та депутатів, не поширюються на, зокрема:

1) одержання грошових коштів, у повному обсязі використаних виключно для таких цілей: здійснення переказів на спеціальні рахунки, відкриті Національним банком України для підтримки Збройних Сил України та/або для гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від дій держави-агресора РФ; здійснення благодійних пожертв для забезпечення боєздатності та функціонування Збройних Сил України; гуманітарну допомогу постраждалим від російської агресії;

2) одержання безоплатно або за ціною, нижчою мінімальної ринкової, товарів, наданих у повному обсязі з припиненням на них права власності Збройним Силам України або постраждалим від російської агресії.

Нагадаємо, що, відповідно до статті 23 закону «Про запобігання корупції», депутати та топ-посадовці можуть отримувати подарунки, вартість яких не перевищує один прожитковий мінімум (2393 грн).