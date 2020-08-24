Ми змусимо владу продовжити європейський шлях України – Порошенко



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Петро Порошенко 24 серпня виступив на Європейській площі

П'ятий президент нагадав, що з незалежністю не жартують

Українська Незалежність відбулася завдяки небайдужій патріотичній частині суспільства, яка на відміну від «диванної сотні» і шанувальників «шапіто» готова захищати свою землю і європейські перспективи України. Ці люди сьогодні вийшли на велелюдний Марш Незалежності, вони не дозволяють некомпетентній «зеленій владі» перетинати червоні лінії і не дають зруйнувати підвалини української державності. Про це під час промови на багатотисячному мітингу на Європейській площі сказав п’ятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.

«Тут зібралися небайдужі люди. Ті люди, які в 2014-19 років не давали концерти, не в диванній сотні служили, а зі зброєю в руках захищали країну і закладали фундамент державності. Сюди прийшли ті, хто вже півтора роки пильнує, щоб цей державницький фундамент не міг бути зруйнований, як би не старався. І знаєте, настав час визнати, що фундамент виявився доволі міцним і стійким. Але це не дає підстав розслаблятися! Більше року тому люди трохи збилися з дороги. Зеленуваті болотні вогні люди помилково сприйняли за зірку-дороговказ. А болотяне трясовиння іноді небезпечніше за ворожі кулі», – наголосив Порошенко.

«Кожен з тут присутніх, кожен хто нас чує – нехай запитає сам себе. Чи стала за останні 16 місяців наша держава сильнішою? Чи сильнішими зброєю стали бійці, які стримують російську навалу на Сході? Чи задоволені вони відведенням з позицій, за які заплачено кров’ю побратимів? Чи вірять вони, що агресора можна подолати, просто переставши стріляти? Чи впевненіше себе почуває українська дипломатія? Адже все частіше про Україну у світі говорять без України. Чого не було за наших часів. Чи сильнішою стала економіка?», – запитує Порошенко.

«16 місяців тому вірус некомпетентності, вірус дилетантства, вірус безвідповідальності вразив Україну. Ми з вами не тішили себе ілюзіями, але десь в глибині душі, в тривозі за майбутнє країни, все ж таки припускали, що з часом вони якось засвоять найпростіші уроки, ази державного управління? Може, папуга навчитися говорити, а може ведмідь навчиться їздити на мотоциклі? На жаль, влада нічому не навчилася. Експеримент з новими обличчями – провалився», – констатує п’ятий президент.

«Але з Незалежністю не жартують. Президент – це не роль, а важкий хрест і відповідальна робота. Управління країною – не вечір гумору. Влада інтелектуально та організаційно нездатна вирішувати ті проблеми, які стоять перед країною. Ми ж з вами робимо все від нас залежне, щоб мінімізувати шкоду, якої «дилетантура комедіантів» завдає Україні», – зауважив лідер «Європейської Солідарності».

Місцеві вибори, які пройдуть одночасно по всій країні, є дуже важливою політичною подією – наголошує Порошенко. «Від результату цієї загальнонаціональної кампанії залежить не лише справність міської каналізації чи якість сільської дороги, але й доля країни в цілому, заборона її федералізації. Місцеві вибори мають стати потужним корабельним ревуном, сигналом, який дасть зрозуміти слугам, що «триумфальное шествие зеленой власти» завершилося. Зелень падає восени», – говорить п’ятий президент.

«Європейська солідарність» – це українська опозиційна сила, здатна захищати громадян України від влади дилетантів, уособленої командою Зеленського. Рівно як і від реваншистів п’ятої колони, згуртованих в ОПЗЖ. Опозиційна платформа – це теж опозиція, але не українська. Це російська опозиція до української державності, це російська опозиція до самого факту існування України як соборної, незалежної Європейської держави! Націленість цієї п’ятої колони на завоювання місцевих Рад в південних та східних областях створює додаткову загрозу територіальній цілісності країни», – застерігає Петро Порошенко.

«Щоб запобігти поступовому і часом малопомітному для широкого загалу сповзанню України назад у сферу російського впливу, потрібні єдність та координація зусиль державницьких політичних сил. Так як сьогодні це відбулося під час нашого з вами параді ветеранів», – наголосив Порошенко.

«Попри наміри зовнішніх ворогів, попри слабкодухість внутрішніх зрадників з п’ятої колони, попри кричуще невігластво та безпросвітний дилетантизм теперішньої влади я хочу вас запевнив ти – все у нас точно буде добре!», – наголосив Петро Порошенко.

До слова, колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов, який нині очолює штаб партії «Європейська солідарність», заявив, що в президента Володимира Зеленського нині є «є всі можливості, на відміну від 2014 року, реалізувати наступ на Крим».

Як відомо, 24 серпня Україна відзначає День Незалежності. Зокрема у Києві пройшов Марш захисників України.

Також зазначимо, що на Софіївській площі відбувається офіційне святкування Дня Незалежності. Там президент Зеленський заявив, що великий парад відбудеться тоді, коли Україна поверне всі свої території. Там десятки українських суперзірок виконали фрагменти найвідоміших українських суперхітів. Такою стала фінальна частина урочистостей до Дня Незалежності на Софійській площі столиці.

Зокрема сьогодні Зеленський вручив державні нагороди Dzidzio і білорусу Міхалку. А поет-пісняр Юрій Рибчинський отримав звання Героя України.