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    На відкриття муніципальної кав’ярні пішли мільйони з бюджету Києва

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    Муніципальна кав&rsquo;ярня &laquo;Сяйво кави&raquo; відкрилась у центрі Києва - На відкриття муніципальної кав’ярні пішли мільйони з бюджету Києва
    Муніципальна кав’ярня «Сяйво кави» відкрилась у центрі Києва
    Фото: КМДА

    Активісти критикують відкриття кав’ярні за бюджетні кошти

    Комунальне підприємство «Міський магазин» витратило на створення муніципальної кав’ярні «Сяйво кави» в центрі Києва майже 3,5 мільйони гривень з міського бюджету. Про це повідомив активіст Ілгам Гасанов на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема, реставрація з пристосуванням нежитлового приміщення в житловому будинку на вул. Великій Васильківській, 6 коштувала місту 2,931 млн грн. Роботи з розробки проєкту реставрації приміщення під кафе обійшлися майже в 465 тис. грн.

    Гасанов нагадав, що раніше на відкриття міської книгарні «Сяйво книги» поблизу вище згаданої кав’ярні обійшлося міському в 7 млн грн які розіграли на 134 тендерах.

    На думку Гасанова, здача в оренду під кав'ярню приміщення була цікавіша місту, «але КП вирішило своїми силами запустили заклад, який ніби має почати заробляти кошти в міський бюджет».

    Раніше повідомлялося, що поблизу книгарні «Сяйво книги» на вул. Великій Васильківській, 6 відкрилася перша муніципальна кав’ярня України «Сяйво кави». У кав’ярні працюватиме точка буккросингу – кожен охочий зможе взяти зі спеціального стелажа безкоштовно будь-яку книгу та залишити щось із власної бібліотеки.

    Теги: Київ книги бюджет активісти магазин
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