Криза чи шантаж? Федерація баскетболу України призупиняє чемпіонати України до 10 січня

Реакції клубів наразі не було

В Україні буде призупинено всі баскетбольні першості на термін трохи більше двох тижнів.⠀

Згідно з офіційним формулюванням, департамент організації та проведень змагань Федерації баскетболу України прийняв рішення призупинити проведення всіх чемпіонатів з 23 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року «у зв’язку з відсутністю фінансування баскетбольних заходів з боку держави».

Також було прийнято рішення провести матчі 1/4, 1/2 та фіналу Кубка України у форматі «Фіналу восьми» протягом трьох ігрових днів.

Рішення ФБУ виглядає як мінімум дивним, бо держава не фінансує змагань професійних клубів, змагання яких припиняються.

Рішення ФБУ

По гарячих слідах «Главком» встиг поцікавитися думкою про корективи в календарі в осіб, причетних до матчу 1/8 фіналу Кубка України «Київ-Баскет» - «Тернопіль».

«На наш клуб дуже негативно вплинула зупинка попереднього чемпіонату, - каже президент клубу «Тернопіль» Ігор Комендат. – І на гру, і на залучення спонсорів, й на усе інше. Якщо призупиниться й цей, надзвичайно сильний за складом чемпіонат, це матиме дуже негативні наслідки для українського баскетболу. Відсутність фінансування з держбюджету не має жодного стосунку до професійного баскетболу. Ми граємо без глядачів, за приватні кошти. Ми категорично проти призупинення чемпіонату. Але для того, щоб на щось вплинути, треба мати представництво у виконавчому органі Федерації чи свою частку в професійній лізі. Офіційну позицію клубу «Тернопіль» ми невдовзі оприлюднимо».

Тренер тернопільського клубу Дмитро Забірченко натомість сказав наступне: «Треба в усьому шукати позитив. Гравці зможуть відпочити, відновити сили, залікувати травми. Будемо підтримувати форму в тренувальному режимі».

Натомість тренер «Київ-Баскету» Артем Сліпенчук станом на 22:30, тобто через чотири години після оприлюднення рішення ФБУ заявляв, що нічого про призупинення чемпіонату не знає, тому коментарів давати не може. Так як власником «Київ-Баскету» є президент ФБУ Михайло Бродський, нічого дивного в небалакучості тренера немає.

Зауважимо, що попередній чемпіонат України з баскетболу в усіх лігах не був дограний через спалах пандемії коронавірусу на теренах нашої держави.