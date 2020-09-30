  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Криголам, що пре вперед». Соратниця Порошенка дала йому визначення

    • Розсилка
    Петро Порошенко під час Революції Гідності - «Криголам, що пре вперед». Соратниця Порошенка дала йому визначення
    Петро Порошенко під час Революції Гідності

    «Він зараз політичний важковаговик номер один в країні», – говорить Вікторія Сюмар про лідера своєї партії

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар розповіла про головну рису Петра Порошенка, завдяки якій той тривалий час тримається у вищому дивізіоні української політики.

    В інтерв’ю «Главкому» політик зазначила, що Петро Порошенко своєю політичною історією з 2005 до 2013 року показав, що він зараз політичний важковаговик номер один в країні.

    «Антирейтинг, так само як і рейтинг, змінюється. У політиці дуже багато людей ламаються, гальмують, стишують хід, адже на тебе постійно щось сиплеться, тобі ставлять дуже багато підніжок. Порошенко ж спроможний, не дивлячись ні на що, просто, як криголам, перти вперед. Це його основна риса», – пояснює Сюмар.

    Також, нардепка розповіла про мотивацію Порошенка.

    «Він сам любить повторювати таку фразу, що посада президента дуже демотивує, бо вона є своєрідною вершиною. І ключове – знайти свої мотивації. Політика – це точно його життя. Ця боротьба, на мої відчуття і враження, є точно внутрішньо більшою історією для нього, ніж спокійне і дуже комфортне життя. А цілі – вони ж задекларовані: бути обраним депутатом європейського парламенту, побачити Україну частиною Євросоюзу», – каже Сюмар.

    Нагадаємо, що 29 вересня, у Порошенка діагностували коронавірус, перед цим він відзначив своє 55-річчя.

    Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян.

    Читайте також:
    Петро Порошенко рейтинг партії політика Вікторія Сюмар час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies