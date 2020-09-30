«Криголам, що пре вперед». Соратниця Порошенка дала йому визначення



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Петро Порошенко під час Революції Гідності

«Він зараз політичний важковаговик номер один в країні», – говорить Вікторія Сюмар про лідера своєї партії

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар розповіла про головну рису Петра Порошенка, завдяки якій той тривалий час тримається у вищому дивізіоні української політики.

В інтерв’ю «Главкому» політик зазначила, що Петро Порошенко своєю політичною історією з 2005 до 2013 року показав, що він зараз політичний важковаговик номер один в країні.

«Антирейтинг, так само як і рейтинг, змінюється. У політиці дуже багато людей ламаються, гальмують, стишують хід, адже на тебе постійно щось сиплеться, тобі ставлять дуже багато підніжок. Порошенко ж спроможний, не дивлячись ні на що, просто, як криголам, перти вперед. Це його основна риса», – пояснює Сюмар.

Також, нардепка розповіла про мотивацію Порошенка.

«Він сам любить повторювати таку фразу, що посада президента дуже демотивує, бо вона є своєрідною вершиною. І ключове – знайти свої мотивації. Політика – це точно його життя. Ця боротьба, на мої відчуття і враження, є точно внутрішньо більшою історією для нього, ніж спокійне і дуже комфортне життя. А цілі – вони ж задекларовані: бути обраним депутатом європейського парламенту, побачити Україну частиною Євросоюзу», – каже Сюмар.

Нагадаємо, що 29 вересня, у Порошенка діагностували коронавірус, перед цим він відзначив своє 55-річчя.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян.