Парубій розповів, коли Рада може ухвалити законопроект про Антикорупційний суд

За словами Парубія, наразі в парламенті є дискусія з приводу певних положень законопроекту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент вийшов на фінішну пряму у дискусії про Антикорупційний суд і прогнозує, що через півтора місяця вийде на ухвалення відповідного законопроекту. Про це Парубій розповів в інтерв'ю телеканалу «Рада». «Я сподіваюсь, що ми зможемо протягом півтора місяця вийти на фінальне



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій

За словами Парубія, наразі в парламенті є дискусія з приводу певних положень законопроекту

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що парламент вийшов на фінішну пряму у дискусії про Антикорупційний суд і прогнозує, що через півтора місяця вийде на ухвалення відповідного законопроекту.

Про це Парубій розповів в інтерв'ю телеканалу «Рада».

«Я сподіваюсь, що ми зможемо протягом півтора місяця вийти на фінальне голосування у Верховній Раді України», - заявив голова парламенту.

Він додав, що наразі є дискусія з приводу певних положень законопроекту.

«Наші партнери вважають, що не всі з положень Венеційської комісії були враховані у президентському законопроекті. Я передбачаю, що між першим і другим читанням ми зможемо ці дискусії завершити і внести ці положення Венеційської комісії», - зазначив Парубій.

За його словами, він переконаний, що під час формування порядку денного на всю сесію Ради, до нього долучать законопроект про Антикорупційний суд.

«Після того має бути рішення профільного комітету і невідкладно я це питання запропоную на розгляд Верховної Ради», - запевнив Парубій.

Нагадаємо, 23 грудня 2017 року президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект про Антикорупційний суд.

Посол Європейського союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Україна повинна створити Антикорупційний суд до президентських виборів.

Нагадаємо, посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Україна повинна йти вперед у питанні створення Антикорупційного суду.

Раніше повідомлялося, що на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент України Петро Порошенко заявив про роботу з удосконалення законопроекту про Антикорупційний суд.

У січні Мінгареллі наголосив, що Антикорупційний суд в Україні необхідно створити терміново.

Читайте також матеріал «Главкома» Антикорупційний суд. Торги почалися

Джерело: Українська правда