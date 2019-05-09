Парубій з Фріланд обговорили проведення Міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні



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Андрій Парубій та Христя Фріланд Фото: rada.gov.ua

Міжнародна конференція запланована на 2-4 липня поточного року в Торонто

Голова Верховної Ради Андрій Парубій та міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд на зустрічі в Києві обговорили питання проведення Міжнародної конференції з підтримки реформ в Україні, яка запланована на 2-4 липня поточного року в Торонто.

«Я впевнений, що ми маємо унікальний шанс вийти на якісно новий рівень співпраці, який дає підстави сподіватися на конкретні, значущі результати Конференції. По суті, ми можемо закласти дієвий план дій на найближчі п'ять років з чіткими цілями, завданнями і часовими рамками», - цитує Парубія прес-служба Верховної Ради України в середу.

Голова парламенту зазначив, що нині триває активна підготовка до конференції, і обидві команди вже напрацювали відповідну базу як за формою, так і в змістовній частині цього заходу, і подякував за справжню командну роботу послам обох країн. Він підкреслив, що Україна буде представлена потужною делегацією.

Парубій наголосив на необхідності продовження та посилення санкцій проти Російської Федерації. Він подякував Оттаву за принципову позицію в цьому питанні і висловив надію на подальшу співпрацю, особливо в питаннях безпеки, у військовій сфері та на шляху України в НАТО. Він нагадав, що український парламент продовжив дію закону щодо продовження військового співробітництва, зокрема і з Канадою. «Сподіваюся, що Канада продовжуватиме залишатись провідником України на шляху до повноправного членства в Альянсі», - сказав А.Парубій і підкреслив, що «для України велика честь, що така потужна держава, як Канада, з такою відданістю підтримує Україну, особливо в важкі роки нашої історії - у тих випробуваннях, які стоять перед Україною».

Також Парубій подякував Фріланд за направлення канадської моніторингової місії в Україну та окремо наголосив на важливості, швидкості і якості канадської оцінки виборів в Україні. Висновки CANADEM, за його словами, були повними, об'єктивними і відображали тональність міжнародної реакції на виборчий процес в Україні.

«На жаль, було, багато інформації щодо можливої фальсифікації виборів, тому ми зацікавлені в тому, щоб в Україні було якомога більше спостерігачів, які могли б підтвердити демократичність процесу наших виборів. Ця оцінка стала дуже важливим фактором для стабілізації в суспільстві і оцінки президентських виборів», - заявив Парубій.

Зі свого боку, Фріланд підкреслила, що до цієї конференції є велика зацікавленість, «організатори створюють багато можливостей для України і українців розповісти про себе».

«Ми піклуємося про демократію в Європі і готові допомогти Україні», - зазначила глава МЗС Канади і подякувала українцям «за демократичні перетворення в останні п'ять років і продемонстрований високий рівень демократії під час президентських виборів, особливо в таких непростих умовах».

Джерело: Інтерфакс-Україна