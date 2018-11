Парубій закликав НАТО збільшити свою присутність в Чорному й Азовському морях

НАТО закликало Росію звільнити українських моряків і кораблі

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав країни-члени НАТО збільшити присутність своїх кораблів і авіації в акваторії Чорного й Азовського морів.

Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенберґом.

«Це єдина гарантія безпеки», – переконаний Парубій.

Зі свого боку НАТО після зустрічі Столтенберґа з Парубієм оприлюднило заяву, в якій ще раз засудило дії Кремля.

«Немає виправдання тому, що Росія використала військову силу проти кораблів і морських екіпажів України. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі негайно», – йдеться в заяві, посилання на яку поширив і сам генеральний секретар Альянсу.

Met the Chairman of Ukraine's Parliament Andriy Parubiy today to discuss the serious situation in the Sea of Azov. #NATO stands with #Ukraine. Read the new statement from the North Atlantic Council here: https://t.co/JzEE41mQFn pic.twitter.com/I0isOvszJ5