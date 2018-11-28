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    Парубій закликав НАТО збільшити свою присутність в Чорному й Азовському морях

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    <span>Андрій Парубій під час зустрічі з&nbsp; Єнсом Столтенберґом</span> - Парубій закликав НАТО збільшити свою присутність в Чорному й Азовському морях
    Андрій Парубій під час зустрічі з  Єнсом Столтенберґом

    НАТО закликало Росію звільнити українських моряків і кораблі

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав країни-члени НАТО збільшити присутність своїх кораблів і авіації в акваторії Чорного й Азовського морів.

    Про це Парубій повідомив на своїй сторінці в Twitter.

    За його словами, про це він сказав під час зустрічі з генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу Єнсом Столтенберґом.

    «Це єдина гарантія безпеки», – переконаний Парубій.

    Зі свого боку НАТО після зустрічі Столтенберґа з Парубієм оприлюднило заяву, в якій ще раз засудило дії Кремля.

    «Немає виправдання тому, що Росія використала військову силу проти кораблів і морських екіпажів України. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі негайно», – йдеться в заяві, посилання на яку поширив і сам генеральний секретар Альянсу.

    Нагадаємо, 26 листопада народні депутати підтримали указ президента Петра Порошенка №9338 щодо запровадження воєнного стану в Україні.

    Як повідомлялося, воєнний стан запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.

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