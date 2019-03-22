Патріарх Філарет пояснив, чому він підтримав висування Тимошенко у президенти
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«Ми підтримуємо всі політичні партії, які підтримують українську державу»
Українська православна церква підтримує всі політичні партії, які підтримують українську державу. Про це патріарх Філарет розповів в інтерв’ю «Главкому». 90-річний ієрарх так пояснив свою символічну появу на з’їзді «Батьківщини», де у президенти висували Юлію Тимошенко. Нагадаємо, що у свою чергу предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній був присутній на форумі, де висувався Петро Порошенко.
«Вони попросили нас помолитися і благословити їхні з’їзди. Я благословив з’їзд Юлії Тимошенко, митрополит Епіфаній – з’їзд Петра Порошенка. Хтось інший благословляв інших. Тобто ми підтримуємо всі політичні партії, які підтримують українську державу. А ті партії, які не підтримують українську державу, а хочуть служити Росії, ми не підтримуємо», – пояснив ієрарх.
Він додав, що не домовлявся з митрополитом Епіфанієм, хто до кого піде на з’їзд. «До мене звернулися з «Батьківщини», і я пішов. До Епіфанія звернулися – і він пішов на з’їзд до Порошенка», – зазначив патріарх.
Філарет також прокоментував спільні поїздки Україною президента із предстоятелем Української церкви. Патріарх не вважає, що президент використовував церкву у своїх інтересах під час так званого Томос-туру.
«Їздив і я з Порошенком, і з митрополитом Епіфанієм. Але що ми демонстрували? Ми показували: ось, дивіться, Томос є! Бо пропаганда була до цього про те, що ніякого Томосу немає і не може бути. Православних переконували, що Томосу нема і не буде. Так от, для того, щоби всі бачили, що він таки є, президент і церква вирішили його показати. Чи має це для Порошенка значення? Безумовно. Але він має заслугу у тому, що ми отримали Томос. Це його досягнення – і він свої досягнення показує. Так само він досяг безвізового режиму. Чи може він це демонструвати, чи він не має такого права?» - зазначив ієрарх.
«Суть в тому, що поки не було передвиборчої кампанії, ми їздили. Як оголосили передвиборчу кампанію, перестали», - підкреслив патріарх Філарет.
Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений Статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.
У Стамбулі 5-6 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.
6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.
7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.
- Патріарх Філарет: Порядок, який запропонували греки, нас не задовольняє. Нашій церкві треба новий Статут