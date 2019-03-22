Патріарх Філарет пояснив, чому він підтримав висування Тимошенко у президенти



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Юлія Тимошенко привітала з 90-річчям Патріарха Філарета, 23 січня 2019 року Архівне фото

«Ми підтримуємо всі політичні партії, які підтримують українську державу»

Українська православна церква підтримує всі політичні партії, які підтримують українську державу. Про це патріарх Філарет розповів в інтерв’ю «Главкому». 90-річний ієрарх так пояснив свою символічну появу на з’їзді «Батьківщини», де у президенти висували Юлію Тимошенко. Нагадаємо, що у свою чергу предстоятель Православної церкви митрополит Епіфаній був присутній на форумі, де висувався Петро Порошенко.

«Вони попросили нас помолитися і благословити їхні з’їзди. Я благословив з’їзд Юлії Тимошенко, митрополит Епіфаній – з’їзд Петра Порошенка. Хтось інший благословляв інших. Тобто ми підтримуємо всі політичні партії, які підтримують українську державу. А ті партії, які не підтримують українську державу, а хочуть служити Росії, ми не підтримуємо», – пояснив ієрарх.

Він додав, що не домовлявся з митрополитом Епіфанієм, хто до кого піде на з’їзд. «До мене звернулися з «Батьківщини», і я пішов. До Епіфанія звернулися – і він пішов на з’їзд до Порошенка», – зазначив патріарх.

Філарет також прокоментував спільні поїздки Україною президента із предстоятелем Української церкви. Патріарх не вважає, що президент використовував церкву у своїх інтересах під час так званого Томос-туру.

«Їздив і я з Порошенком, і з митрополитом Епіфанієм. Але що ми демонстрували? Ми показували: ось, дивіться, Томос є! Бо пропаганда була до цього про те, що ніякого Томосу немає і не може бути. Православних переконували, що Томосу нема і не буде. Так от, для того, щоби всі бачили, що він таки є, президент і церква вирішили його показати. Чи має це для Порошенка значення? Безумовно. Але він має заслугу у тому, що ми отримали Томос. Це його досягнення – і він свої досягнення показує. Так само він досяг безвізового режиму. Чи може він це демонструвати, чи він не має такого права?» - зазначив ієрарх.

«Суть в тому, що поки не було передвиборчої кампанії, ми їздили. Як оголосили передвиборчу кампанію, перестали», - підкреслив патріарх Філарет.

Нагадаємо, за результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну церкву України і затверджений Статут нової церкви. Об’єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної ПЦУ митрополита Епіфанія.

У Стамбулі 5-6 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.