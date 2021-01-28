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    Патріарх Варфоломій отримав щеплення від коронавірусу

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    Варфоломій подякував медперсоналу клініки та їхнім колегам у всьому світі за їх самопожертву в боротьбі з коронавірусом - Патріарх Варфоломій отримав щеплення від коронавірусу
    Варфоломій подякував медперсоналу клініки та їхнім колегам у всьому світі за їх самопожертву в боротьбі з коронавірусом
    Фото з сайту Вселенського патріархату

    Патріарх вакцинувався в державній університетській клініці у Стамбулі

    Вселенський Патріарх Варфоломій в четвер, 28 січня, у Стамбулі зробив щеплення від коронавірусу. Про це йдеться в повідомленні на сайті Вселенського патріархату.

    «Його Святість Вселенський патріарх Варфоломій зробив щеплення сьогодні, у четвер, 28 січня 2021 року, незадовго до полудня, вакциною проти нового коронавірусу, в державній університетській клініці CAPA», ‒ йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що Варфоломій подякував медперсоналу клініки та їхнім колегам у всьому світі за їх самопожертву в боротьбі за лікування пацієнтів і підтримку їхніх родичів.

    Він висловив надію на те, що найближчим часом якомога більше людей отримає вакцину від коронавірусу, щоб зупинити смертельну хворобу.

    Як повідомлялося на початку січня, патріарх Варфоломій закликає людей робити щеплення від коронавірусу.

    Теги: щеплення вакцинація Вселенський патріарх Варфоломій коронавірус
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