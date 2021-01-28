Ляшко назвав області з найнижчим рівнем Covid-тестування

У медзакладах наразі є 1,5 мільйонів швидких тестів на антиген

В Україні за класифікацією Євросоюзу шість областей входять до, так званої «сірої» зони через найнижчі показники тестування на коронавірус. Про це написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

За словами Ляшка, в Одеській, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Полтавській та Львівській областях відмічені найнижчі показники ПЛР-тестування на 100 тисяч населення за останні сім днів, а також найвищі показники позитивних результатів.

Ляшко оприлюднив таблицю, де позначені:

кількість нових випадків захворювання коронавірусом на 100 тисяч населення за 14 днів,

кількість померлих за останні 14 днів від коронавірусу на 100 тис. населення,

кількість ПЛР-тестів на 100 тисяч населення за сім днів,

відсоток позитивних тестів за сім днів.

Головний санлікар стверджує, що «вчергове найкращі результати у рейтингу за чотирма показниками у Вінницькій області».

Ляшко поінформував, що близько 44,5 тисяч медичних працівників наразі працюють у складі медичних бригад та надають допомогу хворим на Covid-19 та пацієтам з підозрою, ще стільки ж можуть бути задіяні у разі потреби.

«Понад 1,5 мільйонів швидких тестів на антиген вже знаходяться у 1512 закладах охорони здоров'я країни», ‒ йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 27 січня, виявили ще 5,5 тисячі хворих на коронавірус.