Вінниччина отримала понад 82 тисячі експрес-тестів на Covid-19

У регіоні очікують на поставку ще 88 600 тестів

Відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України, у Вінницьку області надійшли 82 700 експрес-тестів на Covid-19. Про це повідомляють на сайті Вінницької ОДА з посиланням на голову облдержадміністрації Сергія Борзова.

Як йдеться у повідомленні, експрес-тести розподілені до Центрів первинної медико-санітарної допомоги та до опорних лікарень області для надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу, залежно від кількості населення на первинну ланку та кількості пацієнтів, які поступають на всі стаціонарні заклади.

«Сьогодні очікуємо наступну поставку експрес-тестів – ще 88 600 одиниць, які будуть одразу розподілені до закладів охорони здоров`я області, що проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», – зазначив очільник регіону.

Фото: Вінницька ОДА

Також Сергій Борзов окреслив поточну епідситуацію в області.

«Вінниччина – у «зеленій зоні». У здоровій зоні. Це до 100 випадків захворілих на 100 тисяч населення. І це не тому, що нас мало тестують: показник тестування стабільно більше за 40 тестів на 10 тисяч населення, а іноді — і під 80. Як би політичні опоненти не критикували владу, та насправді зроблена велика робота у проведенні антиковідних заходів. Мова не лише про проведення кисню в лікарні (а це чималі ресурси – і фінансові, і людські). Це – відповідальність за вінничан. Починаючи від медицини, закінчуючи регіональною політикою», – підкреслює голова ОДА.

Окрім того, Сергій Борзов зазначив, що мова йде і про економіку області, і про зміни в житті громад після децентралізації.

«Коронавірус територіальних меж не визнає. «Показниками» його не злякати. Covid-19 нас змінив. Це факт. Як і той факт, що паніки уже нема. Як було 10 місяців тому - 25 березня, коли у Вінниці лабораторно підтвердили перший випадок захворювання на коронавірус. Тепер чекаємо вакцинації», – повідомляє керівник області.

Відомо, що 20 мобільних бригад буде залучено на Вінниччині для першого та другого етапу вакцинації від Covid-19. Це буде на базі створених тимчасових пунктів щеплень, мобільними бригадами з імунізації.

«Я буду вакцинуватись. Уже перехворів – відчув на собі Covid-19. Але я не ізольований від людей, тому чую всі ці розмови про неякісну вакцину. Про те, що медики не хочуть вакцинуватись. А вони – у першу чергу мають отримати щеплення. Не можна ставити на одну дошку в питаннях захисту від Covid-19 медичних працівників та звичайних людей. Якщо медики, а тим більше досвідчені лікарі, набагато краще розуміють хворобу, мають безпосередній доступ до досвіду своїх колег, краще розуміють, як лікуватись, то звичайна людина всього цього не має. Отже, для звичайної людини саме щеплення і більш нічого може бути такою гарантією захисту від Covid-19, якою для медичних працівників є їх знання», – акцентував Сергій Борзов.

У Вінницькій ОДА закликають громадян носити маски, обробляти руки антисептиком, тримайте дистанцію у громадських місцях. Та не спекулювати на темі Covid-19, адже мова йде про людські життя.

Нагадаємо, що Одеса готується приймати вакцини від Covid-19: щеплення робитимуть у трьох медустановах.