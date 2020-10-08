На Львівщині для хворих на Covid-19 нема вільних місць у лікарні і медпрепаратів
Багатьом пацієнтам за 30 років і вони потребують дорогих ліків, але в лікарні закінчилися кошти на забезпечення медикаментами, - Стецик
На Львівщині у місті Стебнику кількість хворих на Covid-19 за останній місяць постійно зростає і більшість з них перебуває у важкому стані. Про це розповіла головний лікар єдиної у місті лікарні Наталя Стецик, пише агенція Associated Press.
За словами Стецик, вірус стає все більш агресивним і з ним стає важче боротися.
«Багатьом пацієнтам за 30 років і вони потребують дорогих ліків, але в лікарні закінчилися кошти на забезпечення медикаментами. Подібна ситуація і в інших медзакладах області, що змушує пацієнтів у деяких районах купувати ліки за власні гроші», – каже лікар.
«Це неймовірно складно. Нам катастрофічно не вистачає лікарів», – каже Стецик.
За словами головного лікаря медзакладу, лікарня може прийняти 100 пацієнтів, але вона вже перевищила ліміт, лікуючи 106 пацієнтів із Covid-19.
«Лікареві дуже важко навіть оглянути усіх пацієнтів», – стверджує Стецик.
Лікар-хірург у Стебнику Андрій Глошовський не виключає, що Україні доведеться повернутися до жорсткого карантину, як навесні. «Кількість пацієнтів насправді велика», – зазначає він.
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов визнав, що дефіцит лікарів та медсестер є великою проблемою.
«Ми можемо збільшити потужність лікарні та покращити постачання киснем, але нам просто не вистачає лікарів», – сказав він.
Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає, що кількість інфекцій в Україні може продовжувати зростати і сягнути 7000-9000 на день.
В Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.
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