Степанов закликав українців підтримати лікарів



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Носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики та мийте руки, - міністр

Відповідальне ставлення до правил безпеки уповільнить розповсюдження захворювання і зменшить навантаження на лікарні та медиків, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав підтримати лікарів та дотримуватись протиепідемічних заходів. Про це він заявив у своєму відеозверненні до українців.



«Навесні у соцмережах були дуже популярні флешмоби з підтримки медиків. Зараз ситуація значно гірша, і це той самий момент, коли лікарі набагато більше потребують підтримки. Я не про флешмоби. Я кажу про наше відповідальне ставлення до правил безпеки, щоб уповільнити розповсюдження захворювання, чим зменшити навантаження на лікарні та медиків. Якщо ми й надалі будемо ігнорувати правила протиепідемічної небезпеки, то ситуація швидко вийде з-під контролю», – зазначив очільник МОЗ.



Міністр також додав, що зараз багато країн знову впроваджують жорсткі карантинні заходи, але їх економіки більш підготовлені, ніж українська.



«Зараз країни Заходу заходять на другий цикл локдауну. Але це країни, чия економіка може, хоча й з труднощами, пережити новий жорсткий карантин. Проте для нашої економіки - це буде катастрофа», – підкреслив Степанов.



За його словами, Міністерство охорони здоров'я пів року працювало над тим, щоб мінімізувати наслідки епідемії Covid-19 та більш ретельно підготувати медичну систему.



«Нам вдалося суттєво посилити нашу медичну систему. Ми відновили роботу лабораторій, які з 200 тестів на добу на початку епідемії зараз роблять понад 34 тисячі. Відтоді як я зайшов на посаду, втричі збільшено кількість ліжок у лікарнях - з 12 до 37 тисяч, визначені й опрацьовані протоколи лікування. Сьогодні у нас зайнята 21 тисяча ліжок. Уявіть собі, якби кількість лІжко-місць у лікарнях залишилася такою ж, як була навесні. Це вже були б десятки тисяч смертей. Вже зараз ми розпочинаємо підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих на Covid-19», – зазначив Степанов.



Міністр також закликав українців більш відповідально ставитися до ситуації та до власного здоров'я та слідувати всім протиепідемічним правилам та нормам.

«Тому я звертаюсь до всіх громадян, незалежно від статусу або посади. Закликаю всіх: носіть маски, дотримуйтесь соціальної дистанції, використовуйте антисептики та мийте руки. Тому це саме той випадок, коли наше життя залежить від нас самих. Будьте пильними та обережними. МОЗ продовжує роботу з налагодження системи охорони здоров'я, але й громадяни мають бути відповідальними. Бажаю всім міцного здоров'я», – підсумував очільник МОЗ Максим Степанов.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.