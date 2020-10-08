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    Мер Умані захворів на Covid-19

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    Олександр Цебрій запевнив, що незважаючи на хворобу, продовжить балотуватися на мера Умані - Мер Умані захворів на Covid-19
    Олександр Цебрій запевнив, що незважаючи на хворобу, продовжить балотуватися на мера Умані

    У мене підтвердили Сovid-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні, - Олександр Цебрій

    Мер Умані Олександр Цебрій захворів коронавірусом. Про це він заявив у відеозверненні, що оприлюднив на своєму Facebook.

    «Щойно отримав результат тесту. У мене підтвердили Сovid-19, але я в надійних руках лікарів нашої Уманської інфекційної лікарні», – зазначив Цебрій.

    За словами Цебрія, незважаючи на хворобу, він продовжить балотуватися на мера Умані.

    За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО, у Черкаській області від початку пандемії виявили 5 153 випадки Covid-19. Одужали 2 083 людини, померли – 60.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу зафіксували 5 397 нових випадків коронавірусу. Також відомо, що 2 263 пацієнтів вчора одужали, а 93 — померли від ускладнень. За весь час епідемії в Україні Covid-19 підтвердили у 244 734 людей. З них 108 233 пацієнтів одужали, а 4 690 — померли від ускладнень. Продовжують лікуватися понад 131 тисяча людей.

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