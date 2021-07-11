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    Кухарів в училищах будуть вчити по-новому: Клопотенко презентував експеримент із профтехосвітою

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    Програму презентували на&nbsp;національній конференції з профільної освіти у Львові - Кухарів в училищах будуть вчити по-новому: Клопотенко презентував експеримент із профтехосвітою
    Програму презентували на національній конференції з профільної освіти у Львові

    Поки він буде діяти у двох навчальних закладах

    Кулінарний експерт, шеф-кухар Євген Клопотенко презентував експериментальну програму, за якою навчатимуть кухарів у профтехучилищах.

    Каже, тримав у тіні реформу кулінарної освіти, хоч питанням цим переймався давно. «Реформу зрушила Aнна Новосад, ексміністр освіти.У минулому році ми з Міністерство освіти і науки України підписали меморандум і розпочали співпрацю. Роблю це в якості амбасадора профосвіти», – написав Євген Клопотенко у Facebook.

    Мета проекту – осучаснити програму і зробити цю професію крутою.

    У експерименті візьмуть участь декілька навчальних закладів: Київське професійне училище швейного та перукарського мистецтва та Вище професійне училище №33 м. Києва. У перспективі нову програму можна буде впровадити по всій країні. Тривалість експерименту – три роки.

    Євген Клопотенко каже, має на меті, аби майбутні кухарі «йшли навчатися туди від пристрасті, а не від бєзнадьогі».

    «І от з вересня по травень я вивчав діючу програму, спостерігав за тим, як проходять екзамени, та створював нову систему. Ми вже змінили перший рік навчання, буде в дії з вересня 2021. Тепер діти, що навчаються на першому курсі, вмітимуть готувати пашот з голландезом, рататуй з соусом еспаньйол, карбонару, верещаку, фритату та знатимуть, що таке дорада. Для порівняння, раніше на першому курсі дітей вчили чистити картоплю, робити котлетну масу, з ними 8 уроків розбирали коропа, а про спеції і соуси ніхто не розповідав», – порівняв програми шеф-кухар.

    Євген Клопотенко об‘єднався з освітянами й науковцями, які підтримують зміни, щоб створювати потужну історію: «Через 10 років, коли в Україні зміниться підхід до кулінарної освіти, підбору кадрів на кухню та гастрономії в цілому, все стане ясним».

    Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Києва з метою ознайомитися з гастрономічною привабливістю столиці приїдуть гастрономічна журналістка Словенії Кая Сайович, незалежний хорватський журналіст Хрвоє Петріч, угорський письменник Андраш Йокуті та італійська журналістка Анастасія Авраменко.

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    Теги: Міністерство освіти і науки діти навчання Facebook
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    Кухарів в училищах будуть вчити по-новому: Клопотенко презентував експеримент із профтехосвітою