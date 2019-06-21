Китай похизувався нічними польотами безпілотного гвинтокрила



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Безпілотник AV500

Безпілотник AV500 може розганятися до швидкості 170 км на годину

Державна корпорація авіаційної промисловості КНР (AVIC) повідомила про перший успішний нічний політ найбільшого китайського безпілотного гелікоптера. Мова йде про систему AV500. Про це пише ресурс The Global Times.

Польоти відбувалися над Південно-Китайським морем у умовах зустрічного вітру зі швидкістю 15 метрів за секунду. Гелікоптеру вдалося розпізнати ціль на воді і передати її інфрачервоне зображення.

До цього безпілотник піднімали на висоту в 5 км в 2017 році. А в 2018 році модифікація AV500W навіть проводила стрільби ракетами. Перспективний гвинтокрил залучали навіть до навчань Народно-визвольної армії КНР в вересні 2018 року.

Всього найпотужніший безпілотний гвинтокрил КНР може підняти до 175 кг ваги, розганяючись при цьому до швидкості 170 км на годину.

До слова, раніше повідомлялося, що українська армія отримає надшвидкі безпілотники АCS-3. З огляду на свої технічні можливості, тактичний безпілотний комплекс АCS-3 надасть українським військовим змогу здійснювати розвідку на якісно іншому рівні. У ході одного польоту безпілотник вагою 21 кг спроможний подолати відстань 2500 км, перебувати у повітрі він може до доби. Крейсерська швидкість — 120 км на годину, максимальна швидкість - 160 км.

У своєму класі швидкості - це найшвидший літак, якому немає аналогів у світі, сказав заступник директора з комерційних питань компанії «Скаетон» Роман Княженко. Він зауважив, що у світі є лише п'ять компаній-виробників, продукція яких має схожі показники. Проте за критерієм «ефективність-вартість» конкурентів у комплексу АCS-3 немає.