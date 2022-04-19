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    Воєнний стан та оборона: президент розповів, про що говорив з нардепами

    Зеленський зустрівся з представниками Верховної Ради - Воєнний стан та оборона: президент розповів, про що говорив з нардепами
    Зеленський зустрівся з представниками Верховної Ради
    фото: Офіс президента

    Зеленський запропонував продовжити воєнний стан в Україні

    Президент Володимир Зеленський розповів про підсумки його нинішньої зустрічі з представниками українського парламенту. Про це президент сказав у нічному зверненні.

    Зеленський повідомив, що обговорив з нардепами план роботи Верховної Ради та погодив проєкти важливих рішень. Зокрема, запропонував підтримати рішення про продовження воєнного стану в Україні.

    За словами президента, рішення про продовження воєнного стану є технічним, але дуже важливим.

    «Це (продовження воєнного стану – ред.) необхідно для юридичного забезпечення оборони нашої держави та стабільної роботи всіх структур», – пояснив Зеленський.

    Крім того, Верховний Головнокомандувач обговорив з нардепами законопроєкт щодо процедури розміщення підприємств, що були евакуйовані із зони активних бойових дій.

    Разом з тим на зустрічі обговорювались законопроєкти щодо змін до Кримінального процесуального кодексу України, які необхідні для співпраці з Міжнародним кримінальним судом, а також стосовно врегулювання правового режиму на тимчасово окупованих територіях.

    До слова, президент запевнив, що розмова з парламентарями була предметною. Зеленський висловив сподівання, що нардепи якомога швидше зможуть опрацювати ці законодавчі ініціативи.

    Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після 55 днів війни.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна воєнний стан Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Воєнний стан та оборона: президент розповів, про що говорив з нардепами