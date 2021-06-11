Кулеба сказав, коли планується зустріч Зеленського та Байдена

Зустріч Байдена та Зеленського планується на кінець липня

Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб візит українського лідера був максимально результативним

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського та Джо Байдена планується на кінець липня. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі каналу «Україна 24».

За словами Кулеби, Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб візит українського лідера був максимально результативним.

«Обговорюється дата в кінці липня для візиту президента України до Сполучених Штатів», – заявив він.

За словами Кулеби, крім зустрічі з Джо Байденом заплановані й інші заходи .

«Це буде офіційне повноцінний візит в рамках якого в рамках якого буде не тільки зустріч з президентом США Джо Байденом, але і ряд інших заходів», – додав він.

Очільник МЗС додав, що українська делегація буде велика, оскільки буде обговорюватися багато питань.

Нагадаємо, ввечері 7 червня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом. Як розповів представник Білого дому на брифінгу у Вашингтоні, Байден сказав Зеленському, що він «твердо відстоюватиме суверенітет України».

Щоправда, Офіс президента України вніс деякі поправки у офіційний пресреліз щодо розмови між президентом Володимиром Зеленський та його американським колегою Джо Байденом.

Зокрема, вночі Офіс Зеленського видалив із повідомлення про розмову Зеленського та Байдена слова про те, що президент США начебто підтримав євроатлантичну інтеграцію України та надання їй Плану дій щодо членства в НАТО.

Також під час розмови Байден запросив українського президента у Білий дім. Ймовірний візит Зеленського до адміністрації Байдена відбудеться уже цього літа.

«Дякую Джо Байдену за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та США», – заявив Зеленський.

Зазначимо, це вже друга телефонна розмова Зеленського і Байдена цього року. Президент США Джозеф Байден провів першу телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським 2 квітня.

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