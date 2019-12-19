Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка не має перспектив – адвокат



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Ексочільник адміністрації президента Януковича Андрій Портнов

Подаючи заяву, Портнов розумів, що жодних правопорушень Петро Порошенко не скоював, – наголосив адвокат

Колишній глава Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов 15 грудня в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що подав заяву про начебто скоєння п'ятим президентом України державної зради не через наявність юридичних підстав, а тому, що Порошенко «почав збирати майдани». Про це повідомив адвокат Ігор Головань.

«Подаючи заяву, Портнов розумів, що жодних правопорушень Петро Порошенко не скоював, а тому жодного вироку за заявою Портнова постановлено бути не може», – наголосив адвокат.

Крім того, Портнов визнав, що справжньою метою подання заяви було створення негативного інформаційного приводу щодо Петра Порошенка, спроба перешкодити його діяльності, а також збір інформації про обставини узгодження Мінських домовленостей.



«Портнов не міг не знати, що президент Порошенко не підписував і не погоджував жодного документа, який би суперечив національним інтересам України», – наголосив Головань.

Він переконаний, що як і перша заява Портнова до ДБР у «справі моряків», заява щодо Мінських домовленостей має на меті послаблення позицій України на міжнародній арені в інтересах держави-агресора.

«Оскільки в діях Портнова можлива наявність складу злочину, передбаченого статтями 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та 344 (втручання у діяльність державного діяча) КК України, подав Генеральному прокурору заяву, яку публікую», – зазначив адвокат Головань.

Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

Адвокат Порошенка Ігор Головань прокоментував нову справу ДБР, заявивши, що звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

Після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було».