  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка не має перспектив – адвокат

    • Розсилка
    <span>Ексочільник адміністрації президента Януковича Андрій Портнов</span> - Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка не має перспектив – адвокат
    Ексочільник адміністрації президента Януковича Андрій Портнов

    Подаючи заяву, Портнов розумів, що жодних правопорушень Петро Порошенко не скоював, – наголосив адвокат

    Колишній глава Адміністрації президента Януковича Андрій Портнов 15 грудня в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що подав заяву про начебто скоєння п'ятим президентом України державної зради не через наявність юридичних підстав, а тому, що Порошенко «почав збирати майдани». Про це повідомив адвокат Ігор Головань.

     «Подаючи заяву, Портнов розумів, що жодних правопорушень Петро Порошенко не скоював, а тому жодного вироку за заявою Портнова постановлено бути не може», – наголосив адвокат.

    Крім того, Портнов визнав, що справжньою метою подання заяви було створення негативного інформаційного приводу щодо Петра Порошенка, спроба перешкодити його діяльності, а також збір інформації про обставини узгодження Мінських домовленостей.

    «Портнов не міг не знати, що президент Порошенко не підписував і не погоджував жодного документа, який би суперечив національним інтересам України», – наголосив Головань.

    Він переконаний, що як і перша заява Портнова до ДБР у «справі моряків», заява щодо Мінських домовленостей має на меті послаблення позицій України на міжнародній арені в інтересах держави-агресора.

    «Оскільки в діях Портнова можлива наявність складу злочину, передбаченого статтями 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) та 344 (втручання у діяльність державного діяча) КК України, подав Генеральному прокурору заяву, яку публікую», – зазначив адвокат Головань.

    1 з 5
    на весь екран згорнути
    Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка не має перспектив – адвокат
    Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка не має перспектив – адвокат
    Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка не має перспектив – адвокат
    Портнов визнав, що ініційована ним справа проти Порошенка не має перспектив – адвокат

    Нагадаємо, 10 грудня ДБР взялось за розслідування «нової вигадки» колишнього очільника адміністрації Януковича Андрія Портнова щодо можливої державної зради п’ятого президента України. Йдеться про підписання Мінських угод, які в найкривавіший період російського вторгнення зупинили активну фазу бойових дій, виграли для України час на розбудову боєздатної армії і стали основою міжнародних санкцій проти Росії.

    Адвокат Порошенка Ігор Головань прокоментував нову справу ДБР, заявивши, що звинувачення п'ятого президента України Петра Порошенка в державній зраді під час підписання Мінських угод б'є не тільки по ньому, але і по команді чинного глави держави Володимира Зеленського і по всьому «нормандському формату».

    Після оприлюднення записів «касетного скандалу Зеленського» у Порошенка заявили, що «стало очевидним ручне керування з боку Офісу президента директором Бюро Романом Трубою, тож довіри до розслідувань фактично не було». 

     Читайте також: 

     

    Петро Порошенко Мінські угоди адвокат розслідування Україна Державне бюро розслідувань президент влада Андрій Портнов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ