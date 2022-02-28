Переговори з окупантом: делегація України прибула на місце

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України

Українська делегація прибула в район українсько-білоруського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України.

Площадка для переговоров России и Украины в Беларуси подготовлена, ожидается прибытие делегаций pic.twitter.com/U2MEZbPFpv — МИД Беларуси (@BelarusMID) February 28, 2022

Як повідомляється у Тelegram Зеленського, в ході телефонної розмови з Олександром Лукашенко, вони домовилися про зустріч делегацій України та Росії.

Зустріч делегацій без попередніх умов відбудеться на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. «Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі», – йдеться у повідомленні.

Раніше голова Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що маніпуляції російської сторони з переговорним процесом очевидні. Росія просто принижує Білорусь, використовуючи її.

Читайте також: