Переговори між Україною та РФ тривають: очікується третій раунд

Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України

Переговори між українською та російською делегаціями ще продовжуються. Про це у Twitter повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

«Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд», – йдеться в повідомленні.

Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

Відомо, що українська сторона на переговорах з Росією буде вимагати виключно припинення вогню та виведенні з території України усіх військ країни-агресора Росії.

Олексій Арестович заявив, що йдеться, зокрема, і про виведення російських військ із території Криму та Донбасу. «Всіх військ із території України. Все одно поховають усіх, тому краще піти добровільно. Ви не уявляєте, що тут діється. У нас понад 100 тисяч резервістів за добу встали до лав», – підсумував він.

До складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.

Трансляція перемовин розпочалась, але відразу після вступної частини представника білоруського президента її зупинили.

Зустріч делегацій відбувається на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять. «Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі», – йдеться у повідомленні.

За даними українських спецслужб, Путін сховався в бункері на Уралі поки війна в Україні.