Переговори в заміській резиденцій британського прем’єра завершилися безрезультатно



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Прем'єр Британії Тереза Мей провела кризову нараду

Депутат Джейкоб Ріс-Могг вимагав від Терези Мей піти у відставку

Зустріч глави уряду Великої Британії Терези Мей в заміській резиденції Чекерс із представниками ворогуючих фракцій Консервативної партії щодо питань виходу із ЄС завершилася без домовленості. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Переговори тривали протягом трьох годин. Так, депутат Джейкоб Ріс-Могг вимагав від прем’єр-міністра назвати дату своєї відставки як одну із умов схвалення домовленості про вихід країни із ЄС. Тереза Мей не відповіла на це питання.

Загалом же прихильники радикального розриву із Брюсселем в середовищі Консервативної партії повторили основні свої претензії до угоди, яка була розроблена в 2018 року.

Сьогодні депутати Палати громад проведуть низку голосувань, де в тому числі проголосують за можливість збереження Великої Британії в митному союзі ЄС та проведення другого референдуму. При цьому проведення цього тижня третього голосування за угоду про вихід, як того вимагає Брюссель, під питанням на фоні відсутності консенсусу в середовищі Консервативної партії.

Тим часом петиція за те, щоб Великобританія залишилася в Євросоюзі, набрала понад 5 мільйонів підписів.

До слова, за інформацією ЗМІ, кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей повномасштабну змову з метою усунення її від влади.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Лондона мільйон людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.