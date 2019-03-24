Петицію про скасування Brexit підписали вже понад п’ять мільйонів осіб



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Петиція за скасування Brexit уже стала найпопулярнішою з усіх звернень, які коли-небудь публікувалися на сайті британського парламенту

96% підписів надходили із британських IP-адрес

Петиція за те, щоб Великобританія залишилася в Євросоюзі, набрала понад 5 мільйонів підписів. Про це пише The Guardian.

Петиція за скасування Brexit уже стала найпопулярнішою з усіх звернень, які коли-небудь публікувалися на сайті британського парламенту. Першим місцем їй поступилася петиція від 2016 року, яка вимагала проведення другого референдуму щодо виходу з ЄС, якщо результати першого будуть недостатньо переконливими.

Маргарет Джорджіаду, яка створила петицію, заявила, що отримувала погрози вбивством. Їй також довелося видалити свою сторінку у Facebook через хвилю образ.

Сама петиція вже встигла породити чимало чуток і спекуляцій. Дехто переконаний, що неполадки на сайті після її оприлюднення були створені спеціально, щоб не дати всім охочим підписати петицію. З'являлася також інформація, що значна кількість підписів надходить з іноземних IP-адрес, в тому числі з Північної Кореї, і частина підписантів - боти.

За даними видання, 96% підписів надходили із британських IP-адрес.

Нагадаємо, станом на ранок суботи, 23 березня, відповідна петиція зібрала понад 3,92 мільйони підписів.

До слова, за інформацією ЗМІ, кабінет британського прем'єр-міністра готує проти Терези Мей повномасштабну змову з метою усунення її від влади.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Лондона мільйон людей вийшли на акцію протесту проти виходу Британії з Євросоюзу і з вимогою провести новий референдум щодо Brexit.

Організатори були впевнені, що акція буде масштабнішою за ту, що відбулася в жовтні минулого року. Тоді, за їхніми словами, на акцію вийшли близько 700 тисяч учасників.

До слова, лідери країн Євросоюзу під час саміту 21 березня погодилися відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу до 22 травня, але за умови, якщо британський парламент підтримає угоду Лондона з Брюсселем.

Європейська Рада визначила декілька сценаріїв щодо виходу Великобританії з ЄС та визначила дві дати реалізації статті 50 Угоди ЄС.

Також ЗМІ повідомляли, що у ЄС припускають відтермінування Brexit до кінця року.

До слова, експерти оцінили збитки від Brexit в десятки мільярдів євро.