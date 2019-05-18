«Євробачення-2019»: онлайн-трансляція фіналу



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Фінал конкурсу проходить у Тель-Авіві

У фіналі глядачі та журі побачать 26 номерів учасників «Євробачення-2019»

У суботу ввечері в Тель-Авіві пройде гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Він визначить переможця цього року та країну, яка прийматиме «Євробачення» у 2020 році.

У фіналі на сцену «Євробачення» піднімуться учасники від країн «великої п’ятірки» - Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія - і країни-господині конкурсу Ізраїлю, а також дві десятки виконавців, відібрані в першому та другому півфіналах.

Таким чином, у фіналі глядачі та журі побачать 26 номерів учасників «Євробачення-2019».

Порядок виступу учасників у фіналі був сформований після другого півфіналу:

Мальта — Michela - Chameleon Албанія — Jonida Maliqi - Ktheju tokës Чехія — Lake Malawi - Friend of a Friend Німеччина — S!sters - Sister Росія — Sergey Lazarev - Scream Данія — Leonora - Love Is Forever Сан-Марино — Serhat - Say Na Na Na Північна Македонія — Tamara Todevska - Proud Швеція — John Lundvik - Too Late For Love Словенія — Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi Кіпр — Tamta - Replay Нідерланди — Duncan Laurence - Arcade Греція — Katerine Duska - Better Love Ізраїль — Kobi Marimi - Home Норвегія — KEiiNO - Spirit in the Sky Велика Британія — Michael Rice - Bigger Than Us Ісландія — Hatari - Hatrið mun sigra Естонія — Victor Crone – Storm Білорусь — ZENA - Like it Азербайджан — Chingiz – Truth Франція — Bilal Hassani - Roi Італія — Mahmood - Soldi Сербія — Nevena Božović - Kruna Швейцарія — Luca Hänni - She Got Me Австралія — Kate Miller-Heidke - Zero Gravity Іспанія — Miki - La Venda

Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспіває разом з американським репером Quavo.

Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.