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    «Євробачення-2019»: онлайн-трансляція фіналу

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    Фінал конкурсу проходить у Тель-Авіві - «Євробачення-2019»: онлайн-трансляція фіналу
    Фінал конкурсу проходить у Тель-Авіві

    У фіналі глядачі та журі побачать 26 номерів учасників «Євробачення-2019»

    У суботу ввечері в Тель-Авіві пройде гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Він визначить переможця цього року та країну, яка прийматиме «Євробачення» у 2020 році.

    У фіналі на сцену «Євробачення» піднімуться учасники від країн «великої п’ятірки» - Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія -  і країни-господині конкурсу Ізраїлю, а також дві десятки виконавців, відібрані в першому та другому півфіналах.

    Таким чином, у фіналі глядачі та журі побачать 26 номерів учасників «Євробачення-2019».

    Порядок виступу учасників у фіналі був сформований після другого півфіналу:

    1. Мальта — Michela - Chameleon
    2. Албанія — Jonida Maliqi - Ktheju tokës
    3. Чехія — Lake Malawi - Friend of a Friend
    4. Німеччина — S!sters - Sister
    5. Росія — Sergey Lazarev - Scream
    6. Данія — Leonora - Love Is Forever
    7. Сан-Марино — Serhat - Say Na Na Na
    8. Північна Македонія — Tamara Todevska - Proud
    9. Швеція — John Lundvik - Too Late For Love
    10. Словенія — Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi
    11. Кіпр — Tamta - Replay
    12. Нідерланди — Duncan Laurence - Arcade
    13. Греція — Katerine Duska - Better Love
    14. Ізраїль — Kobi Marimi - Home
    15. Норвегія — KEiiNO - Spirit in the Sky
    16. Велика Британія — Michael Rice - Bigger Than Us
    17. Ісландія — Hatari - Hatrið mun sigra
    18. Естонія — Victor Crone – Storm
    19. Білорусь — ZENA - Like it
    20. Азербайджан — Chingiz – Truth
    21. Франція — Bilal Hassani - Roi
    22. Італія — Mahmood - Soldi
    23. Сербія — Nevena Božović - Kruna
    24. Швейцарія — Luca Hänni - She Got Me
    25. Австралія — Kate Miller-Heidke - Zero Gravity
    26. Іспанія — Miki - La Venda

    Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».

    Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспіває разом з американським репером Quavo.

    Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.

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