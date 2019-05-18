«Євробачення-2019»: онлайн-трансляція фіналу
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У фіналі глядачі та журі побачать 26 номерів учасників «Євробачення-2019»
У суботу ввечері в Тель-Авіві пройде гранд-фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2019». Він визначить переможця цього року та країну, яка прийматиме «Євробачення» у 2020 році.
У фіналі на сцену «Євробачення» піднімуться учасники від країн «великої п’ятірки» - Італія, Франція, Іспанія, Німеччина, Велика Британія - і країни-господині конкурсу Ізраїлю, а також дві десятки виконавців, відібрані в першому та другому півфіналах.
Таким чином, у фіналі глядачі та журі побачать 26 номерів учасників «Євробачення-2019».
Порядок виступу учасників у фіналі був сформований після другого півфіналу:
- Мальта — Michela - Chameleon
- Албанія — Jonida Maliqi - Ktheju tokës
- Чехія — Lake Malawi - Friend of a Friend
- Німеччина — S!sters - Sister
- Росія — Sergey Lazarev - Scream
- Данія — Leonora - Love Is Forever
- Сан-Марино — Serhat - Say Na Na Na
- Північна Македонія — Tamara Todevska - Proud
- Швеція — John Lundvik - Too Late For Love
- Словенія — Zala Kralj & Gašper Šantl - Sebi
- Кіпр — Tamta - Replay
- Нідерланди — Duncan Laurence - Arcade
- Греція — Katerine Duska - Better Love
- Ізраїль — Kobi Marimi - Home
- Норвегія — KEiiNO - Spirit in the Sky
- Велика Британія — Michael Rice - Bigger Than Us
- Ісландія — Hatari - Hatrið mun sigra
- Естонія — Victor Crone – Storm
- Білорусь — ZENA - Like it
- Азербайджан — Chingiz – Truth
- Франція — Bilal Hassani - Roi
- Італія — Mahmood - Soldi
- Сербія — Nevena Božović - Kruna
- Швейцарія — Luca Hänni - She Got Me
- Австралія — Kate Miller-Heidke - Zero Gravity
- Іспанія — Miki - La Venda
Зазначимо, що Білорусь усунули від голосування на «Євробаченні-2019».
Також організатори пісенного конкурсу «Євробачення-2019», які до останнього тримали інтригу, офіційно оголосили, що у фіналі заспіває Мадонна. Вона виконає дві пісні: свій хіт 1989 року Like A Prayer і новий сингл Future, який заспіває разом з американським репером Quavo.
Як відомо, 12 травня в Ізраїлі стартував міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019. Україна цього року не бере участі в конкурсі.